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У Блинкена нет позиции по интервью Путина Карлсону, заявил Госдеп - РИА Новости, 08.02.2024
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23:13 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926281059.html
У Блинкена нет позиции по интервью Путина Карлсону, заявил Госдеп
У Блинкена нет позиции по интервью Путина Карлсону, заявил Госдеп - РИА Новости, 08.02.2024
У Блинкена нет позиции по интервью Путина Карлсону, заявил Госдеп
Официальный представитель госдепартамента заявил, что у главы ведомства Энтони Блинкена нет позиции в отношении интервью президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T23:13
2024-02-08T23:13
сша
америка
россия
владимир путин
такер карлсон
энтони блинкен
государственный департамент сша
интервью владимира путина такеру карлсону
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента заявил, что у главы ведомства Энтони Блинкена нет позиции в отношении интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, и повторил рекомендацию гражданам США не ездить в Россию. "У госсекретаря на самом деле нет позиции в отношении этого конкретного эпизода", - сказал заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель. Карлсон, самый рейтинговый тележурналист Америки и последовательный критик демократического истеблишмента, на этой неделе приезжал в Москву, чтобы проинтервьюировать Путина. Патель напомнил, что в отношении РФ действует рекомендация госдепартамента "воздержаться от поездок", которая, по его словам, относится не только к журналистам, но и ко всем американцам. "Что касается России, это четвертый уровень – не ездить. Причины такой очень серьезной рекомендации довольно ясны. Только за последние полтора года американских журналистов задерживали в России просто за то, что они делают свою работу", - сказал Патель.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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сша, америка, россия, владимир путин, такер карлсон, энтони блинкен, государственный департамент сша, интервью владимира путина такеру карлсону
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У Блинкена нет позиции по интервью Путина Карлсону, заявил Госдеп

Госдеп: у Блинкена нет позиции в отношении интервью Путина журналисту Карлсону

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента заявил, что у главы ведомства Энтони Блинкена нет позиции в отношении интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, и повторил рекомендацию гражданам США не ездить в Россию.
«
"У госсекретаря на самом деле нет позиции в отношении этого конкретного эпизода", - сказал заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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7 февраля, 13:56
Карлсон, самый рейтинговый тележурналист Америки и последовательный критик демократического истеблишмента, на этой неделе приезжал в Москву, чтобы проинтервьюировать Путина.
Патель напомнил, что в отношении РФ действует рекомендация госдепартамента "воздержаться от поездок", которая, по его словам, относится не только к журналистам, но и ко всем американцам.
«
"Что касается России, это четвертый уровень – не ездить. Причины такой очень серьезной рекомендации довольно ясны. Только за последние полтора года американских журналистов задерживали в России просто за то, что они делают свою работу", - сказал Патель.
Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным
Вчера, 22:41
 
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