https://ria.ru/20240208/intervyu-1926281059.html

У Блинкена нет позиции по интервью Путина Карлсону, заявил Госдеп

У Блинкена нет позиции по интервью Путина Карлсону, заявил Госдеп - РИА Новости, 08.02.2024

У Блинкена нет позиции по интервью Путина Карлсону, заявил Госдеп

Официальный представитель госдепартамента заявил, что у главы ведомства Энтони Блинкена нет позиции в отношении интервью президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T23:13

2024-02-08T23:13

2024-02-08T23:13

сша

америка

россия

владимир путин

такер карлсон

энтони блинкен

государственный департамент сша

интервью владимира путина такеру карлсону

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента заявил, что у главы ведомства Энтони Блинкена нет позиции в отношении интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, и повторил рекомендацию гражданам США не ездить в Россию. "У госсекретаря на самом деле нет позиции в отношении этого конкретного эпизода", - сказал заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель. Карлсон, самый рейтинговый тележурналист Америки и последовательный критик демократического истеблишмента, на этой неделе приезжал в Москву, чтобы проинтервьюировать Путина. Патель напомнил, что в отношении РФ действует рекомендация госдепартамента "воздержаться от поездок", которая, по его словам, относится не только к журналистам, но и ко всем американцам. "Что касается России, это четвертый уровень – не ездить. Причины такой очень серьезной рекомендации довольно ясны. Только за последние полтора года американских журналистов задерживали в России просто за то, что они делают свою работу", - сказал Патель.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926277162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, америка, россия, владимир путин, такер карлсон, энтони блинкен, государственный департамент сша, интервью владимира путина такеру карлсону