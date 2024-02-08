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Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом - РИА Новости, 08.02.2024
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22:06 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926274919.html
Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом
Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом - РИА Новости, 08.02.2024
Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о том, что американский журналист Такер Карлсон получил гонорар за интервью с президентом России... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:06
2024-02-08T22:06
россия
сша
москва
такер карлсон
анатолий антонов
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о том, что американский журналист Такер Карлсон получил гонорар за интервью с президентом России Владимиром Путиным, это бред и чепуха. "В последние дни раздаются телефонные звонки в посольство, мне задают вопрос: был ли у вас Карлсон перед тем, как он поехал в Москву, какие указания вы дали ему с кем связаться, где он получал визу и так далее. Я хочу задать простой вопрос: а как насчет первой поправки к конституции США. Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим?" - задался вопросом посол. "В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха. Это такой еще один пример двойных стандартов", - сказал Антонов журналистам.
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Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом

Антонов: утверждения о гонораре Карлсону за интервью с Путиным — бред и чепуха

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о том, что американский журналист Такер Карлсон получил гонорар за интервью с президентом России Владимиром Путиным, это бред и чепуха.
«
"В последние дни раздаются телефонные звонки в посольство, мне задают вопрос: был ли у вас Карлсон перед тем, как он поехал в Москву, какие указания вы дали ему с кем связаться, где он получал визу и так далее. Я хочу задать простой вопрос: а как насчет первой поправки к конституции США. Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим?" - задался вопросом посол.
«
"В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха. Это такой еще один пример двойных стандартов", - сказал Антонов журналистам.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
7 февраля, 13:56
 
РоссияСШАМоскваТакер КарлсонАнатолий АнтоновВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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