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Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом
Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом - РИА Новости, 08.02.2024
Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о том, что американский журналист Такер Карлсон получил гонорар за интервью с президентом России... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:06
2024-02-08T22:06
2024-02-08T22:06
россия
сша
москва
такер карлсон
анатолий антонов
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о том, что американский журналист Такер Карлсон получил гонорар за интервью с президентом России Владимиром Путиным, это бред и чепуха. "В последние дни раздаются телефонные звонки в посольство, мне задают вопрос: был ли у вас Карлсон перед тем, как он поехал в Москву, какие указания вы дали ему с кем связаться, где он получал визу и так далее. Я хочу задать простой вопрос: а как насчет первой поправки к конституции США. Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим?" - задался вопросом посол. "В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха. Это такой еще один пример двойных стандартов", - сказал Антонов журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом
Антонов: утверждения о гонораре Карлсону за интервью с Путиным — бред и чепуха