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Интервью Путина разозлило СМИ еще до выхода, заявили во Франции - РИА Новости, 08.02.2024
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16:09 08.02.2024 (обновлено: 18:06 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926205941.html
Интервью Путина разозлило СМИ еще до выхода, заявили во Франции
Интервью Путина разозлило СМИ еще до выхода, заявили во Франции - РИА Новости, 08.02.2024
Интервью Путина разозлило СМИ еще до выхода, заявили во Франции
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сумело разозлить французские средства массовой информации еще до его... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:09
2024-02-08T18:06
в мире
россия
франция
такер карлсон
патриот
владимир путин
дмитрий песков
интервью владимира путина такеру карлсону
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сумело разозлить французские средства массовой информации еще до его публикации, что доказывает неспособность СМИ Франции вынести действительность, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Кажется, что интервью Путина независимому американскому журналисту Такеру Карлсону смогло, и это даже до его выхода, по-настоящему разозлить наши французские СМИ! Доказательство того, что они не выносят реальности", – написал он в соцсети X. К сообщению политик приложил изображения с заголовками статей ведущих французских СМИ, в которых американского журналиста называют "протрамповским", "неоднозначным", "заговорщиком" и "пропагандистом". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20240208/siyyarto-1926205251.html
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в мире, россия, франция, такер карлсон, патриот, владимир путин, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Франция, Такер Карлсон, Патриот, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Интервью Путина разозлило СМИ еще до выхода, заявили во Франции

Филиппо: интервью Путина Карлсону разозлило французские СМИ еще до его выхода

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сумело разозлить французские средства массовой информации еще до его публикации, что доказывает неспособность СМИ Франции вынести действительность, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Кажется, что интервью Путина независимому американскому журналисту Такеру Карлсону смогло, и это даже до его выхода, по-настоящему разозлить наши французские СМИ! Доказательство того, что они не выносят реальности", – написал он в соцсети X.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
7 февраля, 13:56
К сообщению политик приложил изображения с заголовками статей ведущих французских СМИ, в которых американского журналиста называют "протрамповским", "неоднозначным", "заговорщиком" и "пропагандистом".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
Министр иностранных дел Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Сийярто считает, что интервью Путина Такеру Карлсону будет захватывающим
Вчера, 16:07
 
В миреРоссияФранцияТакер КарлсонПатриотВладимир ПутинДмитрий ПесковИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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