https://ria.ru/20240208/intervyu-1926135470.html

Беседа Путина и Карлсона вызвала зашкаливающий резонанс, заявили в Кремле

Беседа Путина и Карлсона вызвала зашкаливающий резонанс, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.02.2024

Беседа Путина и Карлсона вызвала зашкаливающий резонанс, заявили в Кремле

Приезд американского журналиста Такера Карлсона в Москву и беседа с президентом России Владимиром Путиным вызвала зашкаливающий резонанс в США и России,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:52

2024-02-08T12:52

2024-02-08T13:10

москва

сша

россия

интервью владимира путина такеру карлсону

такер карлсон

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Приезд американского журналиста Такера Карлсона в Москву и беседа с президентом России Владимиром Путиным вызвала зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Сама по себе персона Карлсона и его приезд в Россию и интервью с Путиным - это событие, которое вызвало такой особый резонанс не только в Америке, но и у нас в стране, справедливости ради. Резонанс иногда, скажем так, зашкаливающий. Очевидно, что это интервью, которое ждут. Очевидно, что это интервью, которое будут читать и анализировать не один день", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что любое интервью главы государства - это очень важное событие, а особенно интервью зарубежному представителю.Ранее Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Он пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.Также Песков ответил журналистам на вопрос о том, на каком языке Путин давал интервью Карлсону."Ну, разумеется, на русском", - сказал пресс-секретарь главы РФ.

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926141064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сша, россия, интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков