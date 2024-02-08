https://ria.ru/20240208/intervyu-1926069550.html

Карлсон рассказал, когда выйдет интервью с Путиным

Карлсон рассказал, когда выйдет интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024

Карлсон рассказал, когда выйдет интервью с Путиным

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:14

2024-02-08T07:14

2024-02-08T07:14

россия

украина

владимир путин

такер карлсон

скотт риттер

европарламент

евросоюз

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925877295_0:196:2048:1348_1920x0_80_0_0_26290a49fd029435703238e30c067b79.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени, следует из анонса журналиста."Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… завтра, 8 февраля, в 6.00 вечера по восточному времени (2.00 9 февраля мск - ред.)" - говорится в публикации американского журналиста в соцсети.Видеообращение КарлсонаКарлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент превышает 90 миллионов.В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Санкции за интервьюВ среду издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента написало, что ЕС может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.Такие угрозы в адрес Такера Карлсона "немыслимы", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призвав встать на защиту свободы слова."Будет взрыв"Интервью президента России журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для американского общества, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector."Я уверен, что Такер приедет в Соединенные Штаты, и они его даже пальцем не тронут. Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам. — Прим. ред.)", — полагает эксперт.По его словам, Карлсон — это тот тип журналиста, который обнажает неудобную для американцев правду, в этом его ценность. Джулиан Ассанж ранее предупреждал, что такой род деятельности может создать человеку много проблем из-за давления со стороны Вашингтона."Но я не думаю, что с ним что-то случится", — резюмировал Риттер.

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926058614.html

https://ria.ru/20240207/intervyu-1926021837.html

https://ria.ru/20240207/sanktsii-1926017530.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, украина, владимир путин, такер карлсон, скотт риттер, европарламент, евросоюз, патриот, интервью владимира путина такеру карлсону