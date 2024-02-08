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Карлсон рассказал, когда выйдет интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024
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07:14 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926069550.html
Карлсон рассказал, когда выйдет интервью с Путиным
Карлсон рассказал, когда выйдет интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024
Карлсон рассказал, когда выйдет интервью с Путиным
Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:14
2024-02-08T07:14
россия
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владимир путин
такер карлсон
скотт риттер
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патриот
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени, следует из анонса журналиста."Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… завтра, 8 февраля, в 6.00 вечера по восточному времени (2.00 9 февраля мск - ред.)" - говорится в публикации американского журналиста в соцсети.Видеообращение КарлсонаКарлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент превышает 90 миллионов.В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Санкции за интервьюВ среду издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента написало, что ЕС может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.Такие угрозы в адрес Такера Карлсона "немыслимы", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призвав встать на защиту свободы слова."Будет взрыв"Интервью президента России журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для американского общества, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector."Я уверен, что Такер приедет в Соединенные Штаты, и они его даже пальцем не тронут. Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам. — Прим. ред.)", — полагает эксперт.По его словам, Карлсон — это тот тип журналиста, который обнажает неудобную для американцев правду, в этом его ценность. Джулиан Ассанж ранее предупреждал, что такой род деятельности может создать человеку много проблем из-за давления со стороны Вашингтона."Но я не думаю, что с ним что-то случится", — резюмировал Риттер.
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926058614.html
https://ria.ru/20240207/intervyu-1926021837.html
https://ria.ru/20240207/sanktsii-1926017530.html
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россия, украина, владимир путин, такер карлсон, скотт риттер, европарламент, евросоюз, патриот, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, Скотт Риттер, Европарламент, Евросоюз, Патриот, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Карлсон рассказал, когда выйдет интервью с Путиным

Интервью Такера Карлсона с Путиным выйдет в ночь на 9 февраля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени, следует из анонса журналиста.
«
"Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… завтра, 8 февраля, в 6.00 вечера по восточному времени (2.00 9 февраля мск - ред.)" - говорится в публикации американского журналиста в соцсети.

Видеообращение Карлсона

Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент превышает 90 миллионов.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону
Вчера, 03:42
В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Санкции за интервью

В среду издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента написало, что ЕС может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.
Такие угрозы в адрес Такера Карлсона "немыслимы", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призвав встать на защиту свободы слова.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Белый дом прокомментировал готовящееся интервью Такера Карлсона с Путиным
7 февраля, 19:42

"Будет взрыв"

Интервью президента России журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для американского общества, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.
"Я уверен, что Такер приедет в Соединенные Штаты, и они его даже пальцем не тронут. Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам. — Прим. ред.)", — полагает эксперт.
По его словам, Карлсон — это тот тип журналиста, который обнажает неудобную для американцев правду, в этом его ценность. Джулиан Ассанж ранее предупреждал, что такой род деятельности может создать человеку много проблем из-за давления со стороны Вашингтона.
"Но я не думаю, что с ним что-то случится", — резюмировал Риттер.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Маск возмутился из-за возможных санкций против Карлсона
7 февраля, 19:27
 
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