Карлсон рассказал, когда выйдет интервью с Путиным
Интервью Такера Карлсона с Путиным выйдет в ночь на 9 февраля
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени, следует из анонса журналиста.
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"Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… завтра, 8 февраля, в 6.00 вечера по восточному времени (2.00 9 февраля мск - ред.)" - говорится в публикации американского журналиста в соцсети.
Видеообращение Карлсона
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент превышает 90 миллионов.
В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Санкции за интервью
В среду издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента написало, что ЕС может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.
Такие угрозы в адрес Такера Карлсона "немыслимы", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призвав встать на защиту свободы слова.
"Будет взрыв"
Интервью президента России журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для американского общества, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.
"Я уверен, что Такер приедет в Соединенные Штаты, и они его даже пальцем не тронут. Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам. — Прим. ред.)", — полагает эксперт.
По его словам, Карлсон — это тот тип журналиста, который обнажает неудобную для американцев правду, в этом его ценность. Джулиан Ассанж ранее предупреждал, что такой род деятельности может создать человеку много проблем из-за давления со стороны Вашингтона.
"Но я не думаю, что с ним что-то случится", — резюмировал Риттер.