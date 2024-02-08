https://ria.ru/20240208/intervyu-1926060760.html

Путин знает. В США испугались выхода интервью Карлсону

Путин знает. В США испугались выхода интервью Карлсону - РИА Новости, 08.02.2024

Путин знает. В США испугались выхода интервью Карлсону

Обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци испугался последствий выхода интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T04:40

2024-02-08T04:40

2024-02-08T04:40

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци испугался последствий выхода интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным."Мы знаем некоторые вещи. Мы знаем, что Владимир Путин уже почти четыре года не давал интервью "легитимным" западным журналистам. Такер Карлсон не журналист и не репортер, но он "играл" одного из них на телевидении", - утверждает он.По его словам, Путин — бывший офицер КГБ, что значит, что "он делает что-то, когда знает результат", предположил Фиглюцци, который сам является бывшим помощником директора по контрразведке ФБР."Он делает что-то с определенной целью и стратегией. Поэтому мы можем заключить, что он знает, какой здесь будет исход", - забил тревогу обозреватель.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Интервью российского президента будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи мск.Карлсона, который является самым рейтинговым американским журналистом, в апреле 2023 года сенсационно отстранили от эфира телеканала Fox New. В своей программе в X он заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией.

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926058614.html

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

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в мире, россия, украина, такер карлсон, владимир путин, фбр, сша