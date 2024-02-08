https://ria.ru/20240208/indiya-1926243769.html

Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа

Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа - РИА Новости, 08.02.2024

Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа

Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:33

2024-02-08T18:33

2024-02-08T18:33

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ГОА (Индия), 8 фев - РИА Новости. Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости. "Ответ – да", - сказал министр в ответ на вопрос, планирует ли Индия расширять сотрудничество с Россией в нефтегазовой отрасли.

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цены на нефть, индия, россия