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Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа
Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа - РИА Новости, 08.02.2024
Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа
Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:33
2024-02-08T18:33
2024-02-08T18:33
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ГОА (Индия), 8 фев - РИА Новости. Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости. "Ответ – да", - сказал министр в ответ на вопрос, планирует ли Индия расширять сотрудничество с Россией в нефтегазовой отрасли.
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цены на нефть, индия, россия
Цены на нефть, Индия, Россия
Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа
Индийский министр: партнерство с Россией в сфере нефти и газа будет расширяться