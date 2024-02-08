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Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа - РИА Новости, 08.02.2024
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18:33 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/indiya-1926243769.html
Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа
Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа - РИА Новости, 08.02.2024
Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа
Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:33
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ГОА (Индия), 8 фев - РИА Новости. Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости. "Ответ – да", - сказал министр в ответ на вопрос, планирует ли Индия расширять сотрудничество с Россией в нефтегазовой отрасли.
https://ria.ru/20240208/indiya-1926241583.html
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цены на нефть, индия, россия
Цены на нефть, Индия, Россия
Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа

Индийский министр: партнерство с Россией в сфере нефти и газа будет расширяться

© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
Флаги России и Индии
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии . Архивное фото
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ГОА (Индия), 8 фев - РИА Новости. Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости.
"Ответ – да", - сказал министр в ответ на вопрос, планирует ли Индия расширять сотрудничество с Россией в нефтегазовой отрасли.
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В Индии выразили интерес к увеличению закупок нефти у России
Вчера, 18:22
 
Цены на нефтьИндияРоссия
 
 
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