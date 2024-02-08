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Чиновники в США анонимно подтвердили, что Ил-76 сбили из Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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18:11 08.02.2024 (обновлено: 18:49 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/il-76-1926239214.html
Чиновники в США анонимно подтвердили, что Ил-76 сбили из Patriot, пишут СМИ
Чиновники в США анонимно подтвердили, что Ил-76 сбили из Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
Чиновники в США анонимно подтвердили, что Ил-76 сбили из Patriot, пишут СМИ
Американские чиновники на условиях анонимности подтвердили, что самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили ракетой Patriot, пишет газета The New York Times со... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:11
2024-02-08T18:49
специальная военная операция на украине
сша
ил-76
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские чиновники на условиях анонимности подтвердили, что самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили ракетой Patriot, пишет газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц из США."Публично американские официальные лица не комментируют, чем именно был сбит самолет, однако чиновники, которые говорили в частной беседе на условиях анонимности, заявили, что сообщения о том, что была использована ракета Patriot, верны", — указало издание.Американские чиновники не подтверждали личности находившихся на борту, но признают вероятным, что некоторые из людей на самом деле были украинскими пленными.Источники газеты также уточнили, что систему Patriot, из которой ударили по самолету Ил-76, предоставила европейская страна.Теракт с Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240208/il-76-1926092205.html
https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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сша, ил-76, в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, Ил-76, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ситуация в ДНР и ЛНР
Чиновники в США анонимно подтвердили, что Ил-76 сбили из Patriot, пишут СМИ

NYT: в США на условиях анонимности признают, что Ил-76 сбили ракетой Patriot

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские чиновники на условиях анонимности подтвердили, что самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили ракетой Patriot, пишет газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц из США.
«
"Публично американские официальные лица не комментируют, чем именно был сбит самолет, однако чиновники, которые говорили в частной беседе на условиях анонимности, заявили, что сообщения о том, что была использована ракета Patriot, верны", — указало издание.
Американские чиновники не подтверждали личности находившихся на борту, но признают вероятным, что некоторые из людей на самом деле были украинскими пленными.
Источники газеты также уточнили, что систему Patriot, из которой ударили по самолету Ил-76, предоставила европейская страна.
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Теракт с Ил-76

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
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Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
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24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАИл-76В миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаКрушение Ил-76 в Белгородской областиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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