https://ria.ru/20240208/il-76-1926239214.html

Чиновники в США анонимно подтвердили, что Ил-76 сбили из Patriot, пишут СМИ

Чиновники в США анонимно подтвердили, что Ил-76 сбили из Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024

Чиновники в США анонимно подтвердили, что Ил-76 сбили из Patriot, пишут СМИ

Американские чиновники на условиях анонимности подтвердили, что самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили ракетой Patriot, пишет газета The New York Times со... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:11

2024-02-08T18:11

2024-02-08T18:49

специальная военная операция на украине

сша

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вооруженные силы украины

украина

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские чиновники на условиях анонимности подтвердили, что самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили ракетой Patriot, пишет газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц из США."Публично американские официальные лица не комментируют, чем именно был сбит самолет, однако чиновники, которые говорили в частной беседе на условиях анонимности, заявили, что сообщения о том, что была использована ракета Patriot, верны", — указало издание.Американские чиновники не подтверждали личности находившихся на борту, но признают вероятным, что некоторые из людей на самом деле были украинскими пленными.Источники газеты также уточнили, что систему Patriot, из которой ударили по самолету Ил-76, предоставила европейская страна.Теракт с Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240208/il-76-1926092205.html

https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, ил-76, в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр