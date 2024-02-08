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Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена - РИА Новости, 08.02.2024
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10:26 08.02.2024 (обновлено: 12:10 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/il-76-1926092205.html
Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена
Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена - РИА Новости, 08.02.2024
Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена
Командующий Военно-транспортной авиацией — генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил Ордена мужества родным погибших членов экипажа самолета Ил-76, сбитого... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:26
2024-02-08T12:10
белгород
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
общество
воздушно-космические силы россии
киев
россия
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ОРЕНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Командующий Военно-транспортной авиацией — генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил Ордена мужества родным погибших членов экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом, сообщил корреспондент РИА Новости."Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждены Орденом мужества посмертно", — объявили на траурном митинге.Церемония прощания с летчиками прошла в четверг в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Сотни людей собрались в главном зале СКК, чтобы отправить в последний путь:Родственникам погибших летчиков вручили государственные награды, после чего собравшиеся вышли на улицу для траурного шествия.Теракт с Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240207/il-76-1925837419.html
https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html
https://ria.ru/20240205/il-76-1925572395.html
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белгород, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, общество, воздушно-космические силы россии, киев, россия, белгородская область, владимир бенедиктов, владимир путин, зрк с-300
Белгород, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Общество, Воздушно-космические силы России, Киев, Россия, Белгородская область, Владимир Бенедиктов, Владимир Путин, ЗРК С-300
Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена

Родным погибших членов экипажа Ил-76, сбитого под Белгородом, вручили ордена

© Фото : РИА НовостиЦеремония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, в Оренбурге
Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : РИА Новости
Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, в Оренбурге
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ОРЕНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Командующий Военно-транспортной авиацией — генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил Ордена мужества родным погибших членов экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждены Орденом мужества посмертно", — объявили на траурном митинге.
Церемония прощания с летчиками прошла в четверг в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Сотни людей собрались в главном зале СКК, чтобы отправить в последний путь:
  • командира экипажа ИЛ-76 Станислава Беззубкина;
  • помощника командира Владислава Чмирева;
  • штурмана Алексея Высокина;
  • бортового инженера Андрея Пилуева;
  • бортового авиационного техника Сергея Житенева;
  • старшего воздушного радиста Игоря Саблинского.
Родственникам погибших летчиков вручили государственные награды, после чего собравшиеся вышли на улицу для траурного шествия.
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Теракт с Ил-76

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
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Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
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БелгородВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиОбществоВоздушно-космические силы РоссииКиевРоссияБелгородская областьВладимир БенедиктовВладимир ПутинЗРК С-300
 
 
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