https://ria.ru/20240208/il-76-1926092205.html

Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена

Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена - РИА Новости, 08.02.2024

Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена

Командующий Военно-транспортной авиацией — генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил Ордена мужества родным погибших членов экипажа самолета Ил-76, сбитого... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:26

2024-02-08T10:26

2024-02-08T12:10

белгород

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

общество

воздушно-космические силы россии

киев

россия

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ОРЕНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Командующий Военно-транспортной авиацией — генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил Ордена мужества родным погибших членов экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом, сообщил корреспондент РИА Новости."Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждены Орденом мужества посмертно", — объявили на траурном митинге.Церемония прощания с летчиками прошла в четверг в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Сотни людей собрались в главном зале СКК, чтобы отправить в последний путь:Родственникам погибших летчиков вручили государственные награды, после чего собравшиеся вышли на улицу для траурного шествия.Теракт с Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.

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https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html

https://ria.ru/20240205/il-76-1925572395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, общество, воздушно-космические силы россии, киев, россия, белгородская область, владимир бенедиктов, владимир путин, зрк с-300