Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена
Родным погибших членов экипажа Ил-76, сбитого под Белгородом, вручили ордена
© Фото : РИА НовостиЦеремония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, в Оренбурге
© Фото : РИА Новости
Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, в Оренбурге
ОРЕНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Командующий Военно-транспортной авиацией — генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил Ордена мужества родным погибших членов экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом, сообщил корреспондент РИА Новости.
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"Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждены Орденом мужества посмертно", — объявили на траурном митинге.
Церемония прощания с летчиками прошла в четверг в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Сотни людей собрались в главном зале СКК, чтобы отправить в последний путь:
- командира экипажа ИЛ-76 Станислава Беззубкина;
- помощника командира Владислава Чмирева;
- штурмана Алексея Высокина;
- бортового инженера Андрея Пилуева;
- бортового авиационного техника Сергея Житенева;
- старшего воздушного радиста Игоря Саблинского.
Родственникам погибших летчиков вручили государственные награды, после чего собравшиеся вышли на улицу для траурного шествия.
Теракт с Ил-76
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.