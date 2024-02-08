https://ria.ru/20240208/il-1926268311.html

Бойцы США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76, заявил Антонов

Бойцы США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76, заявил Антонов - РИА Новости, 08.02.2024

Бойцы США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76, заявил Антонов

Военнослужащие США с высокой долей вероятности присутствовали среди расчета зенитно-ракетного комплекса Patriot, сбившего российский самолет Ил-76 с украинскими РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:14

2024-02-08T21:14

2024-02-08T21:14

специальная военная операция на украине

сша

вашингтон (штат)

россия

анатолий антонов

министерство обороны сша

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Военнослужащие США с высокой долей вероятности присутствовали среди расчета зенитно-ракетного комплекса Patriot, сбившего российский самолет Ил-76 с украинскими военными в Белгородской области, однако Вашингтон это отрицает, заявил в четверг журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. "С учетом профессионального мастерства, которое необходимо для обслуживания ЗРК Patriot, воспользуюсь прекрасными словами западных пропагандистов и скажу: с большой долей вероятности можно говорить о том, что в составе экипажа ЗРК могли находиться военнослужащие США", - сказал Антонов. Он добавил, что представители официального Вашингтона, "разумеется, отвергли это", сославшись на необходимость прояснить, как именно ракета американского производства для ЗРК Patriot попала на границу с РФ. Антонов подчеркнул, что администрации США хорошо известно, каким образом их вооружения оказываются вблизи российской границы, поскольку Пентагон и госдепартамент отслеживают эти перемещения. Утверждения США об обратном не соответствуют действительности, указал российский посол в Вашингтоне. "Американцы врут о том, что они не знают, как эта система попала на границу РФ, просто потому, что любое перемещение американских вооружений должно контролироваться госдепом или министерством обороны", - заявил высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20240208/oruzhie-1926267309.html

https://ria.ru/20240208/il-76-1926239214.html

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сша, вашингтон (штат), россия, анатолий антонов, министерство обороны сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области