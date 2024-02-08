Рейтинг@Mail.ru
Бойцы США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76, заявил Антонов - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/il-1926268311.html
Бойцы США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76, заявил Антонов
Бойцы США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76, заявил Антонов - РИА Новости, 08.02.2024
Бойцы США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76, заявил Антонов
Военнослужащие США с высокой долей вероятности присутствовали среди расчета зенитно-ракетного комплекса Patriot, сбившего российский самолет Ил-76 с украинскими РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:14
2024-02-08T21:14
специальная военная операция на украине
сша
вашингтон (штат)
россия
анатолий антонов
министерство обороны сша
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_f2b24bf23929a0f6303066ca4c55c496.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Военнослужащие США с высокой долей вероятности присутствовали среди расчета зенитно-ракетного комплекса Patriot, сбившего российский самолет Ил-76 с украинскими военными в Белгородской области, однако Вашингтон это отрицает, заявил в четверг журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. "С учетом профессионального мастерства, которое необходимо для обслуживания ЗРК Patriot, воспользуюсь прекрасными словами западных пропагандистов и скажу: с большой долей вероятности можно говорить о том, что в составе экипажа ЗРК могли находиться военнослужащие США", - сказал Антонов. Он добавил, что представители официального Вашингтона, "разумеется, отвергли это", сославшись на необходимость прояснить, как именно ракета американского производства для ЗРК Patriot попала на границу с РФ. Антонов подчеркнул, что администрации США хорошо известно, каким образом их вооружения оказываются вблизи российской границы, поскольку Пентагон и госдепартамент отслеживают эти перемещения. Утверждения США об обратном не соответствуют действительности, указал российский посол в Вашингтоне. "Американцы врут о том, что они не знают, как эта система попала на границу РФ, просто потому, что любое перемещение американских вооружений должно контролироваться госдепом или министерством обороны", - заявил высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20240208/oruzhie-1926267309.html
https://ria.ru/20240208/il-76-1926239214.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_5a1ba4540ead20dd6884ee4ed4d63ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), россия, анатолий антонов, министерство обороны сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, США, Вашингтон (штат), Россия, Анатолий Антонов, Министерство обороны США, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Бойцы США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76, заявил Антонов

Посол Антонов: военные США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Военнослужащие США с высокой долей вероятности присутствовали среди расчета зенитно-ракетного комплекса Patriot, сбившего российский самолет Ил-76 с украинскими военными в Белгородской области, однако Вашингтон это отрицает, заявил в четверг журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
«
"С учетом профессионального мастерства, которое необходимо для обслуживания ЗРК Patriot, воспользуюсь прекрасными словами западных пропагандистов и скажу: с большой долей вероятности можно говорить о том, что в составе экипажа ЗРК могли находиться военнослужащие США", - сказал Антонов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских, заявил посол
Вчера, 21:08
Он добавил, что представители официального Вашингтона, "разумеется, отвергли это", сославшись на необходимость прояснить, как именно ракета американского производства для ЗРК Patriot попала на границу с РФ.
Антонов подчеркнул, что администрации США хорошо известно, каким образом их вооружения оказываются вблизи российской границы, поскольку Пентагон и госдепартамент отслеживают эти перемещения. Утверждения США об обратном не соответствуют действительности, указал российский посол в Вашингтоне.
«
"Американцы врут о том, что они не знают, как эта система попала на границу РФ, просто потому, что любое перемещение американских вооружений должно контролироваться госдепом или министерством обороны", - заявил высокопоставленный дипломат.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Чиновники в США анонимно подтвердили, что Ил-76 сбили из Patriot, пишут СМИ
Вчера, 18:11
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВашингтон (штат)РоссияАнатолий АнтоновМинистерство обороны СШАИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала