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Депутата Тульской областной думы нашли мертвым в автомобиле на обочине

Депутата Тульской областной думы нашли мертвым в автомобиле на обочине - РИА Новости, 08.02.2024

Депутата Тульской областной думы нашли мертвым в автомобиле на обочине

Тело депутата Тульской облдумы Михаила Грязева обнаружили в автомобиле на обочине дороги, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:44

2024-02-08T18:44

2024-02-08T19:15

тульская область

россия

тульская областная дума

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Тело депутата Тульской облдумы Михаила Грязева обнаружили в автомобиле на обочине дороги, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону."По предварительным данным, днем 8 февраля на участке дороги вблизи деревни Стукалово в автомобиле, расположенном на обочине, обнаружен депутат Тульской областной думы Михаил Грязев без признаков жизни", — заявили в ведомстве.Региональное управление СК начало доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ведомства. Как уточнила РИА Новости представитель управления, по предварительным данным, смерть не была насильственной. Она затруднилась пояснить, был ли депутат за рулем. В свою очередь, на сайте Тульской облдумы сообщается, что в четверг на 63-м году жизни скоропостижно умер депутат, доктор технических наук, профессор, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук Михаил Васильевич Грязев. "Туляк, потомственный оружейник, многие годы Михаил Васильевич трудился в Тульском государственном университете. Он немало сделал для развития вуза и подготовки специалистов для экономики региона", — говорится в публикации. Отмечается, что Грязев успешно совмещал профессиональную и общественную деятельность. Он был депутатом Тульской областной думы пятого, шестого и седьмого созывов, пользовался заслуженным уважением и доверием жителей, авторитетом среди коллег. Удостоен высоких государственных и региональных наград, среди которых орден Дружбы, серебряная медаль "За особый вклад в развитие Тульской области", лауреат премии имени С. И. Мосина. Грязев был преданным гражданином России, настоящим патриотом, подчеркнули в облдуме. Свои соболезнования выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он назвал его выдающимся земляком, неравнодушным, добросердечным человеком, посвятившим жизнь работе на благо региона. "Светлую память о Михаиле Васильевиче мы навсегда сохраним в наших сердцах", — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тульская область, россия, тульская областная дума , происшествия, следственный комитет россии (ск рф)