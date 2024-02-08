https://ria.ru/20240208/granty-1926068382.html

Молодым ученым на Камчатке дадут гранты на стажировки в России и за рубежом

Молодым ученым на Камчатке дадут гранты на стажировки в России и за рубежом - РИА Новости, 08.02.2024

Молодым ученым на Камчатке дадут гранты на стажировки в России и за рубежом

Правительство Камчатского края приступило к разработке нормативной документации, которая позволит молодым ученым региона претендовать на получение грантов на... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:00

2024-02-08T07:00

2024-02-08T07:00

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камчатка

общество

александр лебедев

владимир путин

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев – РИА Новости. Правительство Камчатского края приступило к разработке нормативной документации, которая позволит молодым ученым региона претендовать на получение грантов на стажировки в ведущих университетах России и ряда дружественных зарубежный стран, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Минобразования края разрабатывает необходимую нормативную базу для запуска конкурса, чтобы молодые учёные уже в этом году смогли побороться за выделение грантов для научной стажировки в размере 200 тысяч рублей, которая может быть в ведущих российских университетах и научных организациях, также не исключаем возможности стажировки за рубежом в международных организациях дружественных нам стран", - цитирует пресс-служба зампреда регионального правительства Александру Лебедеву. Средства гранта можно будет потратить на транспортные расходы, оплату проживания, организацию самой стажировки. Список организаций для прохождения стажировок правительство Камчатки будет составлять совместно с представителями научного сообщества, исходя пожеланий и запросов молодых учёных. Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий в России.

https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html

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камчатка

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россия, камчатка, общество, александр лебедев, владимир путин, камчатский край