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Молодым ученым на Камчатке дадут гранты на стажировки в России и за рубежом - РИА Новости, 08.02.2024
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07:00 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/granty-1926068382.html
Молодым ученым на Камчатке дадут гранты на стажировки в России и за рубежом
Молодым ученым на Камчатке дадут гранты на стажировки в России и за рубежом - РИА Новости, 08.02.2024
Молодым ученым на Камчатке дадут гранты на стажировки в России и за рубежом
Правительство Камчатского края приступило к разработке нормативной документации, которая позволит молодым ученым региона претендовать на получение грантов на... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:00
2024-02-08T07:00
россия
камчатка
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев – РИА Новости. Правительство Камчатского края приступило к разработке нормативной документации, которая позволит молодым ученым региона претендовать на получение грантов на стажировки в ведущих университетах России и ряда дружественных зарубежный стран, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Минобразования края разрабатывает необходимую нормативную базу для запуска конкурса, чтобы молодые учёные уже в этом году смогли побороться за выделение грантов для научной стажировки в размере 200 тысяч рублей, которая может быть в ведущих российских университетах и научных организациях, также не исключаем возможности стажировки за рубежом в международных организациях дружественных нам стран", - цитирует пресс-служба зампреда регионального правительства Александру Лебедеву. Средства гранта можно будет потратить на транспортные расходы, оплату проживания, организацию самой стажировки. Список организаций для прохождения стажировок правительство Камчатки будет составлять совместно с представителями научного сообщества, исходя пожеланий и запросов молодых учёных. Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий в России.
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россия, камчатка, общество, александр лебедев, владимир путин, камчатский край
Россия, Камчатка, Общество, Александр Лебедев, Владимир Путин, Камчатский край
Молодым ученым на Камчатке дадут гранты на стажировки в России и за рубежом

Камчатка выделит гранты молодым ученым на стажировки в России и за рубежом

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан
Вид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев – РИА Новости. Правительство Камчатского края приступило к разработке нормативной документации, которая позволит молодым ученым региона претендовать на получение грантов на стажировки в ведущих университетах России и ряда дружественных зарубежный стран, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.
«
"Минобразования края разрабатывает необходимую нормативную базу для запуска конкурса, чтобы молодые учёные уже в этом году смогли побороться за выделение грантов для научной стажировки в размере 200 тысяч рублей, которая может быть в ведущих российских университетах и научных организациях, также не исключаем возможности стажировки за рубежом в международных организациях дружественных нам стран", - цитирует пресс-служба зампреда регионального правительства Александру Лебедеву.
Средства гранта можно будет потратить на транспортные расходы, оплату проживания, организацию самой стажировки. Список организаций для прохождения стажировок правительство Камчатки будет составлять совместно с представителями научного сообщества, исходя пожеланий и запросов молодых учёных.
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РоссияКамчаткаОбществоАлександр ЛебедевВладимир ПутинКамчатский край
 
 
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