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В Белоруссии заработала новая погранзастава на границе с Украиной - РИА Новости, 08.02.2024
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14:53 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/granitsa-1926180134.html
В Белоруссии заработала новая погранзастава на границе с Украиной
В Белоруссии заработала новая погранзастава на границе с Украиной - РИА Новости, 08.02.2024
В Белоруссии заработала новая погранзастава на границе с Украиной
В Белоруссии открыли новую погранзаставу "Мохро", которая охраняет участок границы с Украиной протяженностью более 30 километров, передает агенство Sputnik. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:53
2024-02-08T14:53
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МИНСК, 8 фев – РИА Новости. В Белоруссии открыли новую погранзаставу "Мохро", которая охраняет участок границы с Украиной протяженностью более 30 километров, передает агенство Sputnik. По словам председателя белорусского госпогранкомитета Константина Молостова, строительство погранзаставы стало "очередным этапом совершенствования пограничной инфраструктуры на участке Пинского пограничного отряда". "Это уже не первая погранзастава на белорусско-украинском участке границы. При ее строительстве учтен опыт предыдущих подразделений, созданных по аналогичному принципу", - заявил Молостов. Рубежи оборудованы волоконно-оптической сигнализационной системой "Ворон" с видеонаблюдением, контрольно-следовой полосой, автоматизированным постом технического наблюдения, наблюдательными вышками, различными инженерными заграждениями. Установленные цифровые системы радиосвязи обеспечивают оперативный обмен информацией во время охраны границы на всем участке ответственности. В распоряжении пограничников на заставе есть приборы наблюдения, сигнализационные приборы, различные виды транспорта. Со своей стороны, заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский сообщил, что открытие нового комплекса погранзаставы - очередной шаг для улучшения защиты рубежей республики. "Ведь именно с границы начинается обеспечение национальной безопасности. К сожалению, в международных отношениях на первый план вышла военная сила, а конфликт в соседней с нами Украине подтверждает факт крушения устоявшейся архитектуры международной региональной безопасности. На наших рубежах, к сожалению, обстановка сейчас непростая. Сегодня во многом от нас, людей в погонах, зависят мир и спокойствие в стране", - отметил он.
https://ria.ru/20240130/belorussiya-1924299400.html
https://ria.ru/20240112/lukashenko-1921045821.html
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
В Белоруссии заработала новая погранзастава на границе с Украиной

В Белоруссии открыли погранзаставу "Мохро" на границе с Украиной

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские пограничники на границе с Украиной
Белорусские пограничники на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские пограничники на границе с Украиной. Архивное фото
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МИНСК, 8 фев – РИА Новости. В Белоруссии открыли новую погранзаставу "Мохро", которая охраняет участок границы с Украиной протяженностью более 30 километров, передает агенство Sputnik.
По словам председателя белорусского госпогранкомитета Константина Молостова, строительство погранзаставы стало "очередным этапом совершенствования пограничной инфраструктуры на участке Пинского пограничного отряда". "Это уже не первая погранзастава на белорусско-украинском участке границы. При ее строительстве учтен опыт предыдущих подразделений, созданных по аналогичному принципу", - заявил Молостов.
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Рубежи оборудованы волоконно-оптической сигнализационной системой "Ворон" с видеонаблюдением, контрольно-следовой полосой, автоматизированным постом технического наблюдения, наблюдательными вышками, различными инженерными заграждениями. Установленные цифровые системы радиосвязи обеспечивают оперативный обмен информацией во время охраны границы на всем участке ответственности. В распоряжении пограничников на заставе есть приборы наблюдения, сигнализационные приборы, различные виды транспорта.
Со своей стороны, заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский сообщил, что открытие нового комплекса погранзаставы - очередной шаг для улучшения защиты рубежей республики. "Ведь именно с границы начинается обеспечение национальной безопасности. К сожалению, в международных отношениях на первый план вышла военная сила, а конфликт в соседней с нами Украине подтверждает факт крушения устоявшейся архитектуры международной региональной безопасности. На наших рубежах, к сожалению, обстановка сейчас непростая. Сегодня во многом от нас, людей в погонах, зависят мир и спокойствие в стране", - отметил он.
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