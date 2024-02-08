https://ria.ru/20240208/gorod-1926196918.html

Открытый вопрос. В США предупредили Украину о риске потери крупного города

Открытый вопрос. В США предупредили Украину о риске потери крупного города - РИА Новости, 08.02.2024

Открытый вопрос. В США предупредили Украину о риске потери крупного города

Если Киев не пойдет на переговоры с Москвой, то Украина может потерять Одессу, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:44

2024-02-08T15:44

2024-02-08T15:44

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Если Киев не пойдет на переговоры с Москвой, то Украина может потерять Одессу, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Учитывая нежелание Украины обсуждать мир и намерение ее руководства избегать переговоров и воевать дальше, вопрос в том, понадобится ли Путину взять Одессу, остается открытым", — указал эксперт.По мнению Фримана, российское руководство может отдать приказ о начале операции по освобождению Одессы, которая всегда считалась русским городом, если киевский режим не согласиться пойти на переговоры. Он подчеркнул, что потеря города лишит Украину доступа к Черному морю.Бывший советник также добавил, что Москва не позволит НАТО взять Украину под свой контроль и будет любыми силами стремиться не допустить такого исхода конфликта.Российское руководство неоднократно указывало, что готово к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240208/bayden-1926119755.html

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