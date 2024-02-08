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Открытый вопрос. В США предупредили Украину о риске потери крупного города - РИА Новости, 08.02.2024
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15:44 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/gorod-1926196918.html
Открытый вопрос. В США предупредили Украину о риске потери крупного города
Открытый вопрос. В США предупредили Украину о риске потери крупного города - РИА Новости, 08.02.2024
Открытый вопрос. В США предупредили Украину о риске потери крупного города
Если Киев не пойдет на переговоры с Москвой, то Украина может потерять Одессу, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:44
2024-02-08T15:44
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Если Киев не пойдет на переговоры с Москвой, то Украина может потерять Одессу, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;Учитывая нежелание Украины обсуждать мир и намерение ее руководства избегать переговоров и воевать дальше, вопрос в том, понадобится ли Путину взять Одессу, остается открытым&quot;, — указал эксперт.По мнению Фримана, российское руководство может отдать приказ о начале операции по освобождению Одессы, которая всегда считалась русским городом, если киевский режим не согласиться пойти на переговоры. Он подчеркнул, что потеря города лишит Украину доступа к Черному морю.Бывший советник также добавил, что Москва не позволит НАТО взять Украину под свой контроль и будет любыми силами стремиться не допустить такого исхода конфликта.Российское руководство неоднократно указывало, что готово к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240208/bayden-1926119755.html
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в мире, украина, киев, москва, нато, одесса, политика, россия, владимир путин
В мире, Украина, Киев, Москва, НАТО, Одесса, Политика, Россия, Владимир Путин
Открытый вопрос. В США предупредили Украину о риске потери крупного города

Экс-советник Пентагона: РФ способна при необходимости взять под контроль Одессу

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Если Киев не пойдет на переговоры с Москвой, то Украина может потерять Одессу, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"Учитывая нежелание Украины обсуждать мир и намерение ее руководства избегать переговоров и воевать дальше, вопрос в том, понадобится ли Путину взять Одессу, остается открытым", — указал эксперт.

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По мнению Фримана, российское руководство может отдать приказ о начале операции по освобождению Одессы, которая всегда считалась русским городом, если киевский режим не согласиться пойти на переговоры. Он подчеркнул, что потеря города лишит Украину доступа к Черному морю.
Бывший советник также добавил, что Москва не позволит НАТО взять Украину под свой контроль и будет любыми силами стремиться не допустить такого исхода конфликта.
Российское руководство неоднократно указывало, что готово к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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