https://ria.ru/20240208/gaiti-1926096033.html

В Гаити усиливаются протесты против премьера Анри, пишут СМИ

В Гаити усиливаются протесты против премьера Анри, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024

В Гаити усиливаются протесты против премьера Анри, пишут СМИ

Протесты в столичном регионе и городах Гаити с требованием отставки премьер-министра Ариэля Анри усиливаются и парализуют жизнь городов - есть погибшие в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:47

2024-02-08T10:47

2024-02-08T10:47

в мире

гаити

кения

ариэль анри

филипп (король бельгии)

жовенель моиз

оон

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МЕХИКО, 8 фев - РИА Новости. Протесты в столичном регионе и городах Гаити с требованием отставки премьер-министра Ариэля Анри усиливаются и парализуют жизнь городов - есть погибшие в столкновениях с полицией среди гражданского населения, а также агентов Бригад охраняемых территорий, которые вышли из-под контроля правительства и выступают на стороне его противников, сообщает газета Nouvelliste. "В среду город Энш третий день подряд прожил в напряженности при полном параличе деятельности. Десятки человек разграбили офис министерства экономики и финансов и муниципальные учреждения. Днем были слышны автоматные очереди в попытке остановить грабежи и поджоги", - говорится в материале на сайте Nouvelliste. Протесты в городах Гаити начались в понедельник, накануне того как действующий премьер-министр Ариэль Анри должен был сложить полномочия главы государства - гаитянские лидеры традиционно приносят присягу 7 февраля, и согласно политическому соглашению 2022 года с представителями политических партий, гражданского общества и частного сектора, Анри в этот день обещал оставить пост. Как сообщает Nouvelliste, в столице Порт-о-Пренсе прекратил работу общественный транспорт, манифестанты возводят баррикады, на улицах слышна стрельба. Грабежи и поджоги также зафиксированы в Петионвиле, Уанаминте и других городах, полиция отвечает жесткими действиями и применяет слезоточивый газ. Жители Гаити, видной фигурой среди которых является бывший лидер повстанцев Ги Филипп, сыгравший ключевую роль в свержении бывшего президента Жана-Бертрана Аристида в 2004 году, заявляют, что власти неспособны бороться с бандами и находятся с ними в сговоре, а также призывают к гражданскому неповиновению. Филипп, к которому примкнули военизированные правительственные отряды Бригады охраняемых территорий BSAP, обещает жителям Гаити "революцию" против местных банд, которые контролируют значительную территорию страны. BSAP, как пишет издание, уже несколько месяцев "вызывает у властей холодный пот". Силовая структура, реальная численность которой неизвестна, полностью вышла из-под контроля курирующего ее министерства окружающей среды в январе и стала движущей силой протестов. Совет министров Гаити 22 января уволил главу Национального агентства по охраняемым территориям ANAP Жантеля Жозефа, которое курировало BSAP, а 29 января запретил членам бригад передвигаться по городам с оружием. По информации СМИ, в одном из инцидентов в столичном Петион-Виле в результате неповиновения и столкновения с полицией были убиты пять человек в автомобиле BSAP. Еще один из манифестантов погиб в результате нападения на полицейский участок в Уанаминте. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы. Совет Безопасности ООН по просьбе Анри в октябре 2023 года одобрил отправку многонациональной миссии по обеспечению безопасности, которую возглавит Кения. Ожидается, что международный контингент из 2,5 тысячи полицейских будет развернут в первом квартале 2024 года.

https://ria.ru/20240207/senegal-1925913112.html

https://ria.ru/20240206/sudan-1925709213.html

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в мире, гаити, кения, ариэль анри, филипп (король бельгии), жовенель моиз, оон