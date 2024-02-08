https://ria.ru/20240208/furgal-1926201493.html

Экс-губернатор Хабаровского края Фургал не признал вину по второму делу

Экс-губернатор Хабаровского края Фургал не признал вину по второму делу - РИА Новости, 08.02.2024

Экс-губернатор Хабаровского края Фургал не признал вину по второму делу

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подтвердил в Бабушкинском суде Москвы, что не признает вину по делу о хищении активов "МСП Банка", передает... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:58

2024-02-08T15:58

2024-02-08T15:58

происшествия

хабаровский край

москва

россия

александр бастрыкин

сергей фургал

мсп банк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подтвердил в Бабушкинском суде Москвы, что не признает вину по делу о хищении активов "МСП Банка", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В четверг прокурор зачитал суть предъявленного подсудимым обвинения, после чего последние выразили своё к нему отношение. "Фургал исполнял функции высшего должностного лица Хабаровского края. Он не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, однако он занимался экономической деятельностью как лично, так и через своих доверенных лиц... В том числе осуществлял личное управление ГК "Торекс" и ООО "Торекс Хабаровск"", - рассказал, в частности, обвинитель. Сам Фургал обвинение отверг, заверив, что "никаких преступных деяний не совершал". "Предъявленное обвинение мне непонятно. Невозможно защищаться, когда нет обвинения. Оно абстрактное, противоречивое. На мой взгляд, это сделано умышленно, чтобы лишить меня возможности законно защищаться", - сказал бывший глава региона. На скамье подсудимых 10 человек, в основном – сотрудники предприятий связанной, по данным следствия, с Фургалом группы "Торэкс". Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности – всего почти полтора десятка эпизодов. Как заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, общий ущерб "в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом", превысил 3,8 миллиарда рублей. Как полагает следствие, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы "Торэкс", для хищения активов АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" ("МСП Банк") создал преступное сообщество. Следствие считает Фургала номинальным собственником ряда предприятий. Соучастники под руководством Фургала и юриста предприятий группы "Торэкс" Николая Шухова с декабря 2018 по июль 2020 года похитили более 2 миллиардов рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 миллиона долларов иностранной компании", заявляет следствие. Кроме того, злоумышленники пытались похитить имущество компании "Торэкс-Хабаровск" стоимостью более чем 1,2 миллиарда рублей, однако были задержаны правоохранительными органами, сообщало следствие. Год назад Люберецкий суд Московской области на основе вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Позднее Московский областной суд признал приговор законным.

https://ria.ru/20231226/arest-1918304575.html

https://ria.ru/20240207/dvizhenie-1925952807.html

https://ria.ru/20240208/furgal-1926199660.html

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