https://ria.ru/20240208/fsb-1926048766.html

ФСБ опубликовала архивы о казни нацистами членов "Молодой гвардии"

ФСБ опубликовала архивы о казни нацистами членов "Молодой гвардии" - РИА Новости, 08.02.2024

ФСБ опубликовала архивы о казни нацистами членов "Молодой гвардии"

ФСБ России опубликовала архивные документы, рассказывающие о зверской казни гитлеровцами членов советской подпольной организации "Молодая гвардия" в 1943 году. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T00:14

2024-02-08T00:14

2024-02-08T01:28

ссср

краснодон

германия

владимир путин

иосиф сталин (джугашвили)

молодая гвардия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы, рассказывающие о зверской казни гитлеровцами членов советской подпольной организации "Молодая гвардия" в 1943 году."Молодая гвардия" — советская подпольная антифашистская организация, созданная в сентябре 1942 года и действовавшая в основном в городе Краснодоне (ныне Луганская Народная Республика). История "Молодой гвардии" считается одним из самых известных символов сопротивления советского народа гитлеровцам и их пособникам на территориях СССР, оккупированных в годы Великой Отечественной войны.Во время оккупации Краснодона в 1942-1943 годах "Молодая гвардия", состоявшая из юношей и девушек, всего почти 90 человек, проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию двух тысяч местных жителей.Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены, подвергнуты жесточайшим пыткам и зверски казнены. В январе 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской шахты №5 гитлеровцы сбросили 71 человека, из которых часть предварительно расстреляли, но часть сбросили живыми. Среди казненных тогда были Ульяна Громова, Иван Земнухов, Виктор Третьякевич, Сергей Тюленин. В лесу под Ровеньками, где размещалась окружная жандармерия, 9 февраля 1943 года были расстреляны пять человек, в том числе Олег Кошевой и Любовь Шевцова.Четырнадцатого февраля 1943 года Краснодон был освобожден Красной армией. Молодогвардейцев с воинскими почестями перезахоронили в городском парке.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года молодогвардейцам Громовой, Земнухову, Кошевому, Тюленину, Шевцовой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1990 года этого же звания посмертно удостоился командир "Молодой гвардии" Иван Туркенич (ему в 1943 году удалось избежать ареста, он затем воевал в рядах Красной армии и погиб в августе 1944 года при освобождении Польши). Указом президента России Владимира Путина звание Героя России в сентябре 2022 года было посмертно присвоено молодогвардейцу Третьякевичу. Розыск предателей и палачейСразу же после освобождения Краснодона советские органы государственной безопасности приступили к розыску нацистских преступников и их пособников, причастных к совершению преступлений против мирного населения. Массовость и жестокость расправы над молодогвардейцами обращали на себя внимание даже на фоне зверств, которые нацисты и их пособники совершали на оккупированных территориях Советского Союза, поэтому следствие в отношении палачей "Молодой гвардии" шло особо тщательно.В Краснодоне 15-18 августа 1943 года состоялся закрытый судебный процессе над группой пособников нацистов, принимавших участие в убийствах мирных жителей, в том числе в расправе над членами "Молодой гвардии". На скамье подсудимых находились предатели и палачи "молодогвардейцев": следователь местной полиции Михаил Кулешов, тайный осведомитель Василий Громов и его пасынок Геннадий Почепцов.Военным трибуналом войск НКВД Ворошиловградской области все трое обвиняемых были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор публично привели в исполнение 19 августа того же года.В дальнейшем поиск преступников, причастных к зверской расправе над "молодогвардейцами", продолжился не только на территории Советского Союза, но и в зоне советской военной оккупации в Германии. В марте 1947 года с санкции министра государственной безопасности СССР Виктора Абакумова в Германию был командирован сотрудник 4-го управления МГБ "для розыска в лагерях на территории Германии немцев – участников зверств над членами "Молодой гвардии".В начале апреля 1947 года в городе Баутцене сотрудниками оперсектора МГБ Берлина установлен, задержан и этапирован в Москву начальник Ровеньковской окружной жандармерии капитан Эрнст Эмиль Ренатус. К концу лета 1947 года на территории Германии были разысканы и доставлены в Москву еще трое немецких жандармов, бывших подчиненных Ренатуса — Якоб Шульц, Отто Древитц и Эрих Шредер.Следствие по делу немецких жандармов проводили сотрудники следственной части по особо важным делам МГБ СССР. Все обвиняемые содержались в Лефортовской тюрьме. В ходе следствия обвиняемым предъявлялись для опознания фотографии казненных "молодогвардейцев".Ренатус на допросе 12 ноября 1947 года подтвердил следствию свою причастность к расправе над "молодогвардейцами": "по моему приказу были расстреляны участники вскрытой немцами в городе Краснодоне подпольной комсомольской организации "Молодая Гвардия".В тот же день бывший гитлеровский жандарм Древитц дал показания о своем участии в казни членов "Молодой Гвардии": "я заметил среди трупов, что Кошевой остался живым и был только ранен. Я подошел к месту, где лежал Кошевой, и в упор выстрелил ему в голову".Во время этого же допроса Древитц рассказал, как себя перед казнью вела Шевцова."Из числа расстрелянных в последний раз я хорошо запомнил Шевцову. Она обратила на себя мое внимание своим внешним видом. У нее была красивая стройная фигура, продолговатое лицо. Несмотря на свою молодость, она держала себя очень мужественно. Перед казнью, когда я Шевцову подвел к краю ямы для расстрела, она не произнесла ни слова о пощаде и спокойно, с поднятой головой приняла смерть. Одета Шевцова была в темно-синее пальто, с головы ее свисал платок", - сказал Древитц.Другой участник расправы над советскими патриотами немецкий жандарм Шредер на допросе 12 ноября 1947 года также дал признательные показания. "В феврале 1943 года за два дня до бегства из Ровенек на запад я принимал участие в казни восьми советских патриотов, в числе которых находилась Любовь Шевцова", - говорил он.В конце сентября 1946 и в ноябре 1947 года министр госбезопасности СССР направлял руководству страны докладные записки с предложением об организации судебного процесса по делу участников зверской расправы над участниками "Молодой гвардии". В конце марта 1948 года МГБ СССР доложило Иосифу Сталину окончательные результаты розыска участников зверской расправы над "молодогвардейцами".Двадцать девятого октября 1949 года по постановлению Особого совещания при МГБ СССР "за учинимые на территории СССР зверства и насилия над гражданским населением" Древиц, Ренатус, Шредер и Шульц получили по 25 лет лагерей (такой тогда была самая строгая мера наказания в СССР).

https://ria.ru/20240127/dokumenty-1923786567.html

https://ria.ru/20230925/smolensk-1898395767.html

https://ria.ru/20231218/arkhivy-1916374526.html

https://ria.ru/20230925/dokumenty-1898394041.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866218891.html

ссср

краснодон

германия

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ссср, краснодон, германия, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили), молодая гвардия , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)