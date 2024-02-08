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СМИ: Фридман выиграл суд у домработницы
СМИ: Фридман выиграл суд у домработницы - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: Фридман выиграл суд у домработницы
Российский бизнесмен Михаил Фридман выиграл суд у своей домработницы, которой он не мог платить из-за введенных против него санкций, об этом пишет британская... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T02:16
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Фридман выиграл суд у своей домработницы, которой он не мог платить из-за введенных против него санкций, об этом пишет британская газета The Telegraph."Российский миллиардер, попавший под санкции, выиграл по трудовому спору в суде против своей домработницы после того, как судья постановил, что платить ей было бы уголовным преступлением", — говорится в публикации.Как отмечает издание, домработница бизнесмена Доминика Козлик находилась в декретном отпуске в тот момент, когда британское правительство ввело санкции против Фридмана, заморозив его банковские счета и лишив возможности платить обслуживающему персоналу.Такое положение вынудило бизнесмена прекратить выплаты, прежде чем она была уволена, пишет газета. Позднее Козлик подала иск из-за "дискриминации по признаку пола и нарушения контракта", однако суд встал на сторону Фридмана."Судья постановил, что она просто "жертва процесса", — говорится в материале.После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно. Агентство затем заявило, что прекратило расследование в отношении Фридмана по ряду пунктов.
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в мире, великобритания, михаил фридман, лондон
В мире, Великобритания, Михаил Фридман, Лондон
СМИ: Фридман выиграл суд у домработницы
Telegraph: Фридман выиграл суд у не получившей выплаты домработницы
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Российский бизнесмен Михаил Фридман выиграл суд у своей домработницы, которой он не мог платить из-за введенных против него санкций, об этом пишет британская газета The Telegraph
.
"Российский миллиардер, попавший под санкции, выиграл по трудовому спору в суде против своей домработницы после того, как судья постановил, что платить ей было бы уголовным преступлением", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, домработница бизнесмена Доминика Козлик находилась в декретном отпуске в тот момент, когда британское правительство ввело санкции против Фридмана, заморозив его банковские счета и лишив возможности платить обслуживающему персоналу.
Такое положение вынудило бизнесмена прекратить выплаты, прежде чем она была уволена, пишет газета. Позднее Козлик подала иск из-за "дискриминации по признаку пола и нарушения контракта", однако суд встал на сторону Фридмана.
«
"Судья постановил, что она просто "жертва процесса", — говорится в материале.
После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка
, X5 Group
и Veon (владеет российским "Вымпелкомом
"). В декабре прошлого года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно. Агентство затем заявило, что прекратило расследование в отношении Фридмана по ряду пунктов.
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