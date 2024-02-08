https://ria.ru/20240208/fregat-1926167785.html

Германия отправит в Красное море фрегат для участия в операции ЕС

Германия отправит в Красное море фрегат для участия в операции ЕС - РИА Новости, 08.02.2024

Германия отправит в Красное море фрегат для участия в операции ЕС

Фрегат "Гессен" с командой из 240 солдат бундесвера в четверг отправляется из военного порта в Вильгельмсхафене для предполагаемого участия в миссии... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:18

2024-02-08T14:18

2024-02-08T14:18

красное море

в мире

германия

северное море

жозеп боррель

борис писториус

евросоюз

ансар алла

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Фрегат "Гессен" с командой из 240 солдат бундесвера в четверг отправляется из военного порта в Вильгельмсхафене для предполагаемого участия в миссии Европейского союза в Красном море, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на решение о запуске морской миссии Евросоюза в Красном море на заседании глав МИД сообщества 19 февраля. "Фрегат "Гессен" отправляется сегодня. Вместе с многочисленными партнерами ЕС мы хотим немедленно поддержать операцию ASPIDES, если ЕС и бундестаг примут решение в пользу мандата в Красном море в течение этого месяца", - заявил он. Слова Писториуса приводятся в публикации министерства на официальной странице в соцсети X. Экипаж корабля состоит из приблизительно 240 солдат. Помимо штатного экипажа, в него входит команда двух вертолетов Sea Lynx, а также медицинская бригада, солдаты морской пехоты и капеллан. Фрегат длиной в 143 метра оснащен, помимо прочего, зенитными ракетами и специально предназначен для сопровождения и наблюдения. По словам представителей бундесвера, с помощью специального радара он может контролировать воздушное пространство на площади со все Северное море. Зенитные ракеты могут достигать целей, находящихся на расстоянии более 160 километров. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Боррель подчеркивал, что миссия ЕС не будет участвовать в действиях против хуситов, а займется лишь обеспечением безопасности судоходства.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240205/khusity-1925429932.html

https://ria.ru/20240204/yemen-1925279226.html

красное море

германия

северное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красное море, в мире, германия, северное море, жозеп боррель, борис писториус, евросоюз, ансар алла