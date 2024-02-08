https://ria.ru/20240208/feyki-1926088251.html

В обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии выборов

В обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии выборов - РИА Новости, 08.02.2024

В обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии выборов

Российское общество "Знание" противодействует фейкам в преддверии выборов президента России, рассказывает правду, особенно о тех областях и направлениях, где... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:01

2024-02-08T10:01

2024-02-08T10:01

выборы президента россии — 2024

максим древаль

россия

российское общество "знание"

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российское общество "Знание" противодействует фейкам в преддверии выборов президента России, рассказывает правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего манипуляций, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль. "Мы много рассказываем про политические вопросы, аспекты, которые окружают и СВО, и санкции, и выборы, и все то, что сегодня происходит в политике. Понятно, что будет очень много манипуляций вокруг выборов, поэтому мы противодействуем фейкам, рассказываем правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего манипуляций. Плюс мы, конечно, большое внимание уделяем институту выборов - как важнейшему институту, который есть в нашей стране в плане гражданской ответственности", - рассказал Древаль. Он отметил, что у молодежи и в целом у людей очень большой интерес к политической жизни, к геополитике. "Мы очень хотим показать, как устроены выборы, чтобы люди понимали, насколько они у нас прозрачные, эффективные с точки зрения самой системы структуры выборов, честные, технологичные - в сравнении с другими странами, и с тем, как это было раньше. И главное - показать значимость выбора каждого. Для нас это гражданская ответственность - показать всей стране, что очень важно принимать участие в выборах и выражать свое мнение", - подчеркнул гендиректор общества "Знание".

https://ria.ru/20240112/vybory-1920901567.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

максим древаль, россия, российское общество "знание"