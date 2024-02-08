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В обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии выборов - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:01 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/feyki-1926088251.html
В обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии выборов
В обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии выборов - РИА Новости, 08.02.2024
В обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии выборов
Российское общество "Знание" противодействует фейкам в преддверии выборов президента России, рассказывает правду, особенно о тех областях и направлениях, где... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:01
2024-02-08T10:01
выборы президента россии — 2024
максим древаль
россия
российское общество "знание"
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российское общество "Знание" противодействует фейкам в преддверии выборов президента России, рассказывает правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего манипуляций, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль. "Мы много рассказываем про политические вопросы, аспекты, которые окружают и СВО, и санкции, и выборы, и все то, что сегодня происходит в политике. Понятно, что будет очень много манипуляций вокруг выборов, поэтому мы противодействуем фейкам, рассказываем правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего манипуляций. Плюс мы, конечно, большое внимание уделяем институту выборов - как важнейшему институту, который есть в нашей стране в плане гражданской ответственности", - рассказал Древаль. Он отметил, что у молодежи и в целом у людей очень большой интерес к политической жизни, к геополитике. "Мы очень хотим показать, как устроены выборы, чтобы люди понимали, насколько они у нас прозрачные, эффективные с точки зрения самой системы структуры выборов, честные, технологичные - в сравнении с другими странами, и с тем, как это было раньше. И главное - показать значимость выбора каждого. Для нас это гражданская ответственность - показать всей стране, что очень важно принимать участие в выборах и выражать свое мнение", - подчеркнул гендиректор общества "Знание".
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максим древаль, россия, российское общество "знание"
Выборы президента России — 2024, Максим Древаль, Россия, Российское общество "Знание"
В обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии выборов

Гендиректор Древаль: общество "Знание" борется с фейками в преддверии выборов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российское общество "Знание" противодействует фейкам в преддверии выборов президента России, рассказывает правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего манипуляций, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль.
"Мы много рассказываем про политические вопросы, аспекты, которые окружают и СВО, и санкции, и выборы, и все то, что сегодня происходит в политике. Понятно, что будет очень много манипуляций вокруг выборов, поэтому мы противодействуем фейкам, рассказываем правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего манипуляций. Плюс мы, конечно, большое внимание уделяем институту выборов - как важнейшему институту, который есть в нашей стране в плане гражданской ответственности", - рассказал Древаль.
Он отметил, что у молодежи и в целом у людей очень большой интерес к политической жизни, к геополитике.
"Мы очень хотим показать, как устроены выборы, чтобы люди понимали, насколько они у нас прозрачные, эффективные с точки зрения самой системы структуры выборов, честные, технологичные - в сравнении с другими странами, и с тем, как это было раньше. И главное - показать значимость выбора каждого. Для нас это гражданская ответственность - показать всей стране, что очень важно принимать участие в выборах и выражать свое мнение", - подчеркнул гендиректор общества "Знание".
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