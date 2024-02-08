https://ria.ru/20240208/fesco-1926177672.html

Контейнеровозу Moskva группы Fesco отказали в обслуживании в Китае

Контейнеровозу Moskva группы Fesco отказали в обслуживании в Китае - РИА Новости, 08.02.2024

Контейнеровозу Moskva группы Fesco отказали в обслуживании в Китае

В одном из портов Китая отказались обслуживать контейнеровоз Moskva транспортной группы Fesco, сообщил председатель совета директоров компании Андрей Северилов... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:42

2024-02-08T14:42

2024-02-08T17:00

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fesco

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В одном из портов Китая отказались обслуживать контейнеровоз Moskva транспортной группы Fesco, сообщил председатель совета директоров компании Андрей Северилов на международном форуме "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса"."У нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае", — сказал бизнесмен.Сейчас компания решает проблему, как провести "по сути спасательную операцию", добавил он.Ни одна из крупных китайских компаний не согласилась обслужить судно, потому что у перевозки российский бенефициар, пояснил Северилов.Позже в кулуарах форума он выразил надежду, что это единичный случай, связанный с наступающим китайским Новым годом.Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота Fesco в апреле 2023 года. Дедвейт судна — 31 407 тонн, грузовая вместимость — 2471 TEU.

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, fesco, владивостокский морской торговый порт, россия, новосибирск, в мире