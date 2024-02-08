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Контейнеровозу Moskva группы Fesco отказали в обслуживании в Китае
Контейнеровозу Moskva группы Fesco отказали в обслуживании в Китае - РИА Новости, 08.02.2024
Контейнеровозу Moskva группы Fesco отказали в обслуживании в Китае
В одном из портов Китая отказались обслуживать контейнеровоз Moskva транспортной группы Fesco, сообщил председатель совета директоров компании Андрей Северилов... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:42
2024-02-08T14:42
2024-02-08T17:00
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В одном из портов Китая отказались обслуживать контейнеровоз Moskva транспортной группы Fesco, сообщил председатель совета директоров компании Андрей Северилов на международном форуме "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса"."У нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае", — сказал бизнесмен.Сейчас компания решает проблему, как провести "по сути спасательную операцию", добавил он.Ни одна из крупных китайских компаний не согласилась обслужить судно, потому что у перевозки российский бенефициар, пояснил Северилов.Позже в кулуарах форума он выразил надежду, что это единичный случай, связанный с наступающим китайским Новым годом.Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота Fesco в апреле 2023 года. Дедвейт судна — 31 407 тонн, грузовая вместимость — 2471 TEU.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, fesco, владивостокский морской торговый порт, россия, новосибирск, в мире
Китай, FESCO, Владивостокский морской торговый порт, Россия, Новосибирск, В мире
Контейнеровозу Moskva группы Fesco отказали в обслуживании в Китае
Контейнеровозу Moskva группы Fesco отказали в бункеровке в Китае
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В одном из портов Китая отказались обслуживать контейнеровоз Moskva транспортной группы Fesco, сообщил председатель совета директоров компании Андрей Северилов на международном форуме "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса".
"У нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае", — сказал бизнесмен.
Сейчас компания решает проблему, как провести "по сути спасательную операцию", добавил он.
Ни одна из крупных китайских компаний не согласилась обслужить судно, потому что у перевозки российский бенефициар, пояснил Северилов.
Позже в кулуарах форума он выразил надежду, что это единичный случай, связанный с наступающим китайским Новым годом.
Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота Fesco в апреле 2023 года. Дедвейт судна — 31 407 тонн, грузовая вместимость — 2471 TEU.
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