https://ria.ru/20240208/feduk-1926107249.html

В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk

В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk - РИА Новости, 08.02.2024

В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk

В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk (Федор Инсаров), запланированный на 23 февраля в одном из местных клубов, говорится на странице музыканта ВКонтакте. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:23

2024-02-08T11:23

2024-02-08T11:23

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk (Федор Инсаров), запланированный на 23 февраля в одном из местных клубов, говорится на странице музыканта ВКонтакте. "Мы вынуждены отменить концерт в вашем городе в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе "Байконур", — сказано в публикации.Что именно стало причиной отмены, не уточняется. Но все билеты на не состоявшийся концерт можно вернуть "по месту приобретения"."Обязательно назначим с вами новую встречу! Надеемся на понимание и любовь", — добавил музыкант.Впереди у Инсарова несколько концертов, которые станут частью его большого гастрольного тура по России. Исполнитель хита "Розовое вино" с февраля по апрель планирует выступить в Казани, Челябинске, Уфе, Екатеринбируге, Новосибирске и других городах. Завершит тур шоу в Москве.

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, тюмень, федор инсаров (feduk), россия, казань