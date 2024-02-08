https://ria.ru/20240208/feduk-1926107249.html
В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk
В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk - РИА Новости, 08.02.2024
В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk
В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk (Федор Инсаров), запланированный на 23 февраля в одном из местных клубов, говорится на странице музыканта ВКонтакте. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:23
2024-02-08T11:23
2024-02-08T11:23
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk (Федор Инсаров), запланированный на 23 февраля в одном из местных клубов, говорится на странице музыканта ВКонтакте. "Мы вынуждены отменить концерт в вашем городе в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе "Байконур", — сказано в публикации.Что именно стало причиной отмены, не уточняется. Но все билеты на не состоявшийся концерт можно вернуть "по месту приобретения"."Обязательно назначим с вами новую встречу! Надеемся на понимание и любовь", — добавил музыкант.Впереди у Инсарова несколько концертов, которые станут частью его большого гастрольного тура по России. Исполнитель хита "Розовое вино" с февраля по апрель планирует выступить в Казани, Челябинске, Уфе, Екатеринбируге, Новосибирске и других городах. Завершит тур шоу в Москве.
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Тюмень, Федор Инсаров (Feduk), Россия, Казань
В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk
Feduk сообщил об отмене концерта в Тюмени