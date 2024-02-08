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Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с Кремлем
Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с Кремлем - РИА Новости, 08.02.2024
Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с Кремлем
Европарламентарии одобрили резолюцию, в которой предостерегает европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России, сообщается в пресс-релизе РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:10
2024-02-08T17:10
2024-02-08T17:10
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Европарламентарии одобрили резолюцию, в которой предостерегает европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России, сообщается в пресс-релизе на сайте Европарламента. "Члены Европарламента предостерегают избранных должностных лиц и политические партии в Европе, которые сознательно служат интересам Москвы, подрывая единство и демократию ЕС", - говорится в пресс-релизе, посвященном одобренной резолюции. На сайте Европарламента сообщается, что резолюция с предостережением была принята на голосовании в четверг. 433 евродепутата проголосовали за документ, 56 выступили против, 18 воздержались. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. В постпредстве РФ при ООН в октябре отмечали, что против России развязана полномасштабная комплексная информационная кампания.
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В мире, Европа, Москва, Россия, Европарламент, Евросоюз, ООН
Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с Кремлем
Европарламент предостерег чиновников и депутатов от сотрудничества с Кремлем