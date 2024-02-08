https://ria.ru/20240208/evroparlament-1926224079.html

Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с Кремлем

Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с Кремлем - РИА Новости, 08.02.2024

Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с Кремлем

Европарламентарии одобрили резолюцию, в которой предостерегает европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России, сообщается в пресс-релизе РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:10

2024-02-08T17:10

2024-02-08T17:10

в мире

европа

москва

россия

европарламент

евросоюз

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838526830_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_cffbeb78efdfaf81272b22d4b185427e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Европарламентарии одобрили резолюцию, в которой предостерегает европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России, сообщается в пресс-релизе на сайте Европарламента. "Члены Европарламента предостерегают избранных должностных лиц и политические партии в Европе, которые сознательно служат интересам Москвы, подрывая единство и демократию ЕС", - говорится в пресс-релизе, посвященном одобренной резолюции. На сайте Европарламента сообщается, что резолюция с предостережением была принята на голосовании в четверг. 433 евродепутата проголосовали за документ, 56 выступили против, 18 воздержались. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. В постпредстве РФ при ООН в октябре отмечали, что против России развязана полномасштабная комплексная информационная кампания.

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923798748.html

европа

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, москва, россия, европарламент, евросоюз, оон