https://ria.ru/20240208/evropa-1925938228.html

"Назревает бунт". В Европе признали неудобную правду

"Назревает бунт". В Европе признали неудобную правду - РИА Новости, 08.02.2024

"Назревает бунт". В Европе признали неудобную правду

Германия оказалась на перепутье в финансовых отношениях с Украиной. Канцлер Шольц пытается выделить для Киева все больше денег, но его партнеры по коалиции бьют РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:00

2024-02-08T08:00

2024-02-08T12:53

германия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Германия оказалась на перепутье в финансовых отношениях с Украиной. Канцлер Шольц пытается выделить для Киева все больше денег, но его партнеры по коалиции бьют тревогу. Немецкие министры признают: страна беднеет. О том, как украинский конфликт затормозил "локомотив ЕС", — в материале РИА Новости."Денег больше нет"Глава Минфина Кристиан Линднер, выступая во Франкфурте на мероприятии агентства Bloomberg, заявил: Германия "больше неконкурентоспособна". "Мы становимся беднее, экономического роста нет. Мы отстаем", — констатировал он.Это прозвучало через несколько часов после того, как ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) опубликовала прогнозы на 2024-й: G20 — увеличение ВВП на 2,9 процента, ЕС — 0,6, ФРГ — 0,3. "Очень показательно, — отметил немецкий министр. — Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало из этого никаких выводов".Вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек в январе говорил в бундестаге: "Мы оказываем военную и экономическую помощь Украине. А также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Киев. Мы тратим деньги, а их больше нет, они не поступают в нашу экономику". Да и министр финансов полгода назад жаловался: не хватает средств даже на взносы в ЕС, поскольку все отдали Киеву. И немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.Линднер — представитель Свободной демократической партии (СвДП), Хабек — "Зеленых". Их старший партнер по коалиции канцлер Олаф Шольц — из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Межпартийные противоречия ни для кого не тайна, это касается и украинского направления. Линднер, например, по данным Bild, осенью урезал планы помощи Киеву на пять миллиардов евро. Но Шольц стоит на своем.С надеждой на ВашингтонВ итоге Германия выделит Украине более семи миллиардов евро, а не четыре, как собирались. Пресс-служба правительства сообщила об этом сразу после телефонного разговора Шольца с Байденом. В парламенте за это проголосовали 388 депутатов. Против — 279.Шольц постоянно призывает европейцев не ослаблять поддержку Киева. Девятого февраля он отправляется с визитом в США. И уже заочно обратился к американским законодателям. "Надеюсь, Соединенные Штаты и конгресс вскоре примут решение о финансовой помощи", — сказал канцлер после встречи с французским премьером Габриэлем Атталем.Очевидно, на переговорах с Байденом он обсудит и это. Оба горячо выступают за финансирование Киева. Но с конгрессом пока сложности. Если Шольц ничего не добьется в Вашингтоне, в Германии усилится непонимание того, почему немцы должны беднеть из-за Украины.Пружина разжаласьСогласно январскому соцопросу берлинского института Infratest, 41 процент респондентов (на 21 больше, чем в апреле 2022 года) считает поддержку Германией Украины слишком большой. Более половины указывают на недостаточность усилий Берлина по дипломатическому урегулированию конфликта. Восемьдесят процентов сомневаются, что уменьшение американской помощи можно компенсировать за счет ФРГ и других государств ЕС. "Продолжительность войны и растущие проблемы местного бюджета наложили явный отпечаток на результаты", — указывают социологи.В 2022-м немцы еще ничего не почувствовали. Тогда действовали меры против пандемии коронавируса и ее последствий. Были льготы на топливо, коммуналку и многое другое. Но сработал эффект сжатой пружины. "Сдерживание инфляции в декабре 2022 года обернулось всплеском к декабрю 2023-го", — подчеркивают в Федеральном статистическом ведомстве Германии."Рост цен действительно не сильно ощущался в последние годы, проблема в большей степени была в том, что из-за локдаунов и других ограничений люди стали меньше зарабатывать, — рассказала РИА Новости 25-летняя жительница Берлина Агнес Зангстер. — К Рождеству подорожали в основном продукты питания. Процентов на 20". Счета за электричество и газ тоже увеличились. И аренда жилья: "В центре города студии, которые еще год назад сдавали за тысячу евро в месяц, теперь — не меньше 1200".Что касается Украины, то разговоров об этом поубавилось. "В 2022-м во многих кафе висели объявления о сборе средств, переводах чаевых на помощь беженцам. Сейчас это осталось лишь в местах, связанных с русскоязычной или украинской общинами", — говорит Агнес."Многие мои знакомые жалуются на украинских беженцев, — отмечает, в свою очередь, Дмитрий Еремин, живущий в Берлине семь лет. — В соцсетях тоже. Но СМИ помалкивают. Пишут только об очевидном криминале. Например, в прошлом году обсуждали: 51-летняя украинка уговорила знакомого немца пустить ее в квартиру. Спустя какое-то время он попросил ее съехать. Она отказалась и пырнула его ножом — насмерть. Все возмутились, но и это постарались побыстрее замять".Цены растут, подтверждает он. Удорожание аренды объяснили энергокризисом. "Продукты прибавили процентов 30. Коммуналка — примерно так же. Хотя сейчас не призывают экономить свет и тепло, как в декабре 2022-го", — уточняет собеседник РИА Новости.Шольц стал токсиченРейтинги Шольца давно бьют антирекорды, что непосредственно задевает его партнеров. В октябре по меньшей мере 26 действующих политиков местного уровня из СвДП обратились к Линднеру с требованием выйти из коалиции "Светофор". Реакции не последовало. Сейчас Bild вновь сообщает о "тихом бунте" среди свободных демократов из-за "токсичности" Шольца.Коалиция может распасться в мае-июне, перед выборами в Европарламент, или осенью, когда пройдет голосование в трех землях ФРГ, считают эксперты.Христианско-демократический союз (ХДС, некогда возглавляемый Ангелой Меркель) уже обходит "Светофор" по популярности. Не исключено, что при жестком поражении на очередных выборах партнеры пойдут ва-банк и отвернутся от канцлера.

https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html

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германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, евросоюз, джо байден, оэср