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Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию - РИА Новости, 08.02.2024
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17:37 08.02.2024 (обновлено: 17:58 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/ege-1926230697.html
Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию
Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию - РИА Новости, 08.02.2024
Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию
Президент России Владимир Путин считает спорным предложение сделать обязательным ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию, но отметил, что идея... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:37
2024-02-08T17:58
общество
россия
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает спорным предложение сделать обязательным ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию, но отметил, что идея перспективная. "Думаю, что если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, то это будет решением спорным. Хотя ваше внимание, как юриста, но тем не менее, внимание к математическим знаниям, безусловно, заслуживает всяческого одобрения и поддержки… Идея сама по себе перспективная", - сказал Путин одному из участников заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
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общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию

Путин назвал идею ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию спорной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает спорным предложение сделать обязательным ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию, но отметил, что идея перспективная.
"Думаю, что если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, то это будет решением спорным. Хотя ваше внимание, как юриста, но тем не менее, внимание к математическим знаниям, безусловно, заслуживает всяческого одобрения и поддержки… Идея сама по себе перспективная", - сказал Путин одному из участников заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
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23 января, 16:32
 
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