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Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию
Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию - РИА Новости, 08.02.2024
Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию
Президент России Владимир Путин считает спорным предложение сделать обязательным ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию, но отметил, что идея... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:37
2024-02-08T17:37
2024-02-08T17:58
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает спорным предложение сделать обязательным ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию, но отметил, что идея перспективная. "Думаю, что если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, то это будет решением спорным. Хотя ваше внимание, как юриста, но тем не менее, внимание к математическим знаниям, безусловно, заслуживает всяческого одобрения и поддержки… Идея сама по себе перспективная", - сказал Путин одному из участников заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240123/vypuskniki-1923019793.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию
Путин назвал идею ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию спорной