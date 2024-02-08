https://ria.ru/20240208/ege-1926230697.html

Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию

Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию - РИА Новости, 08.02.2024

Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию

Президент России Владимир Путин считает спорным предложение сделать обязательным ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию, но отметил, что идея... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:37

2024-02-08T17:37

2024-02-08T17:58

общество

россия

владимир путин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает спорным предложение сделать обязательным ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию, но отметил, что идея перспективная. "Думаю, что если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, то это будет решением спорным. Хотя ваше внимание, как юриста, но тем не менее, внимание к математическим знаниям, безусловно, заслуживает всяческого одобрения и поддержки… Идея сама по себе перспективная", - сказал Путин одному из участников заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента