https://ria.ru/20240208/dron-1926190570.html

Дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в Белгородской области - РИА Новости, 08.02.2024

Дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:23

2024-02-08T15:23

2024-02-08T16:17

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

россия

белгород

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, при взрыве пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ноги. Его госпитализировали в медучреждение.Кроме того, Гладков сообщил об обстреле села Ржевка в Шебекинском городском округе. В результате пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии из-за травматической ампутации верхних и нижних конечностей. Мужчину сейчас везут в Шебекинскую центральную районную больницу. Остальные получили осколочные ранения ног. Их доставляют в городскую больницу №2 в Белгороде.Помимо этого, осколки снарядов повредили два частных домовладения — в них выбило стекла, посекло фасады, кровли и заборы. Также под удар попал легковой автомобиль. На месте работают аварийные бригады и оперативные службы.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в минувшую среду системы ПВО сбили два дрона и семь снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" в Белгородской области. В результате пострадали два человека, одного из них госпитализировали. В самом Белгороде в двух многоквартирных домах выбило окна, повреждения получили 15 автомобилей, а также одно из промышленных предприятий.Позднее в среду силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" в этом регионе.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925660311.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20240206/bespilotniki-1925591674.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия, белгород