https://ria.ru/20240208/dreval-1926082284.html

Максим Древаль: в России растет престиж просветительской деятельности

Максим Древаль: в России растет престиж просветительской деятельности - РИА Новости, 08.02.2024

Максим Древаль: в России растет престиж просветительской деятельности

Просветительская деятельности в России становится престижной, людей, которые обладают знаниями и хотят ими делиться, становится все больше, заявил генеральный... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:30

2024-02-08T10:30

2024-02-08T10:30

общество

интервью

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максим древаль

российское общество "знание"

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Просветительская деятельности в России становится престижной, людей, которые обладают знаниями и хотят ими делиться, становится все больше, заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. В интервью РИА Новости он рассказал о том, чего добилось "Знание" с момента перезагрузки, когда объявят лауреатов Знание.Премия, как идет сотрудничество с новыми регионами России и как борются с фейками накануне выборов президента. Беседовала Ольга Овчинникова.— Максим Алексеевич, чем ознаменовался для "Знания" прошедший год? Что вы могли бы назвать своим главным достижением за прошедший период?— Много что, конечно, хочется выделить и вспомнить. Наверное, главное – это масштаб, которого мы смогли достичь. Общество "Знание" почти за три года с момента перезагрузки смогло вернуть статус главной просветительской организации страны. По социологическим опросам, которые мы проводим с ВЦИОМом, видим, что про деятельность Общества "Знание" знают уже более половины страны – 57%. При этом уже приняли участие в разных лекциях, проектах, мероприятиях 50 миллионов человек, из них пять миллионов – очно. И, что самое важное, нам удалось действительно выстроить с нашими слушателями доверительное взаимоотношение, стать для них своего рода проводником в мир достоверных и интересных знаний, удерживать их. Мы видим по опросам, что у нас практически абсолютное доверие наших слушателей при этом колоссальном охвате, показатели колеблются от 75% до 85%, а среди школьников доходит до 90%, что для нас было особенно удивительно и значимо.Мне радостно видеть, что наша деятельность приводит к росту престижа просветительской деятельности в целом, потому что с одной стороны наша аудитория – это слушатели, но с другой стороны это те, кто знаниями делятся. В идеале мы хотим, чтобы каждый, кто ими обладает, хотел ими делиться. Не так давно мы начали измерять престиж просветительской деятельности, и, если смотреть в целом по стране, то показатель уже в конце прошлого года был 31% – это те, кто считают деятельность престижной. Всего лишь за полгода с момента начала измерений этот показатель вырос на пять процентных пунктов – до 31%. Что еще интереснее, мы выделили в отдельную группу, как молодежь оценивает просветительскую деятельность, и там показатель равен 43% – те, кто считает деятельность престижной, и вырос он на 11 процентных пунктов за полгода. Свои плоды дают и наши проекты – Знание.Премия, Знание.Лектор, где мы чествуем интересных, значимых, крутых просветителей.Новым этапом развития нашей организации стала перезагрузка регионов, которую мы запустили в прошлом году. Нам удалось собрать новую команду центрального офиса, запустить новые федеральные проекты, пересобрать лекторское сообщество, добавить новые форматы. Мы сфокусировались на "перезагрузке" регионов, чтобы там, где наши слушатели, всегда быть на расстоянии вытянутой руки. Сегодня в 58 регионах наблюдательные советы наших региональных отделений возглавляют губернаторы. Это все позволяет нам выйти на совершенно новый масштаб просветительской деятельности в формате очных касаний, мероприятий, лекций, разных форматов проектов. Если раньше мы могли проводить всего лишь несколько тысяч лекций в год, то сейчас уже больше 100 тысяч, и этот маховик разгоняется, растет при этом качество, улучшается обратная связь, и мы понимаем ценность того, что у знаний есть такая обширная региональная сеть.Значимым вызовом для нас стала Выставка "Россия", где мы отвечаем за всю образовательно-просветительскую программу. Это невероятный проект по своей сложности и уникальности, в мире такого не было, возможно только ЭКСПО взять как пример, но это несопоставимо меньше по масштабу и глубине. У нас получилось, мы видим конкретные отзывы, масштабы по посещаемости, просмотрам. Мы даже запустили в рамках этого проекта свой круглосуточный канал Знание.ТВ, который сейчас сфокусирован на выставке, но дальше он будет нашим постоянным проектом.Но главная награда, которую мы получили, и в какой-то степени она оценивает наши результаты на международной арене, признание всего мира, – это то, что Российское общество "Знание" попало в конце прошлого года в последний пакет санкций Евросоюза. Я не лукавлю, я поздравил команду с заслуженной наградой, мы долго ее ждали, наконец-то нас оценили. Знаете, это и смешно, и грустно, потому что это показывает полную абсурдность всех санкций, когда в санкции включают организацию, которая называется Общество "Знание", целью которой является распространение достоверных знаний. Мы понимаем, на что направлены санкции, видимо им не нравится, что мы распространяем правду, а значит, у нас получается, значит не зря это делаем.— Как вы уже упомянули, перезагрузка Российского общества "Знание" фактически началась с поручения президента, которое он озвучил Федеральному Собранию в 2021 году. Какую роль глава государства играет в развитии организации на текущем этапе?— В принципе все это стало возможным благодаря президенту, потому что он понял, насколько это важно, и призвал организацию перезагрузиться, и показал при этом значимость нашей деятельности и просвещения тем, что сам принял участие в нашем первом федеральном просветительском марафоне и провел урок для школьников. Своим участием он создал огромную волну интереса у других выдающихся, интересных лекторов, которые тоже присоединились. Эта волна интереса нарастала как снежный ком, отсюда и рост престижа просветительской деятельности.Дальше президент раз за разом оказывал нам доверие и возлагал определенные ожидания на проекты Общества "Знание", расширяя при этом спектр и аудитории, и задач, и тематик, по которым ведется просветительская деятельность, и видя, как у нас получается, президент все больше поддерживал и больше направлял.Начав с молодежи, далее мы стали помогать просвещаться, развиваться государственным служащим во всех ведомствах, министерствах, от муниципального до федерального уровней, потом, когда началось СВО, мы стали помогать военным, мобилизованным, поддерживать их боевой дух, отвечать на их вопросы, рассказывать им о причинах, задачах СВО в историческом контексте. Сейчас уже сложно найти аудиторию, с которой бы не работало Общество "Знание", или тематики, о чем бы мы не говорили, или формата просвещения, которого бы мы не охватили, потому что сейчас мы не только занимаемся лекциями, но и задействованы в других областях – и спектакли, и фотографии, и кино, и поэзия, и игровой формат, и спорт, и экспозиции.Благодаря поддержке президента появился Центр знаний "Машук", где у нас теперь есть возможность системно развивать, обучать, как мы говорим, учить тех, кто учит, – наших лекторов, учителей, просветителей со всей страны. И близко таких масштабов, конечно, без президента мы бы не достигли.— Насколько мне известно, он обещал выступить вновь с лекцией перед школьниками?– Я очень надеюсь. С учетом графика президента представляю, насколько это непросто, но я надеюсь, что традиция продолжится.— Какие крупные проекты запланированы на 2024 год?— Очень много проектов. Совсем скоро, 15 февраля, у нас состоится четвертый съезд нашей организации – важное значимое мероприятие, где мы подведем итоги перезагрузки, обсудим планы на будущее. В этот же день состоится заседание нашего высшего органа – Наблюдательного совета, где будем представлять на утверждение итоги и ключевые инициативы, новые направления и форматы.Далее 26 февраля у нас состоится церемония награждения лауреатов Знание.Премия. Я надеюсь, мы в очередной раз удивим всех уровнем подготовки и благодаря этому резко вырастет престиж просветительской деятельности.Далее нас ждет Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет 1-7 марта на территории "Сириуса". Мы его объединим с федеральным просветительским марафоном Знание.Первые – это очередной вызов для нас. Этот фестиваль, можно сказать, "брат" Всемирного фестиваля молодежи, который впервые случился в 1947 году, в тот же год, когда было создано Всесоюзное общество "Знание" – прародитель Российского общества "Знание". Мы готовим большой проект, в котором примут участие 20 тысяч студентов, из них 10 тысяч иностранных студентов из огромного числа стран. Он будет рекордным и по количеству иностранных спикеров, и самым выдающимся по составу гостей. В рамках фестиваля будут работать кинопоказы легендарных картин, фотовыставка, игровой формат, театральные и поэтические мероприятия. Молодежи будет точно интересно, а на канале Знание.ТВ все, что будет происходить на полях фестиваля в Сочи, сможет увидеть вся страна, и не только страна, потому что мы будем транслировать на разных языках.Значимым событием лета станет то, что продляется Международная выставка-форум "Россия" до 8 июля. Это прекрасная возможность приехать тем, кто еще не успел там побывать, это и новые возможности, которые открывает летний формат, такие как открытое пространство, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, парады. У нас уже есть много идей. Не все из них мы еще детально проработали, потому что продление было предложено президентом совсем недавно. Проект действительно получился, и жалко было бы "терять" летний период, когда можно с таким удовольствием погулять по ВДНХ. Так что, надеюсь, мы вновь удивим и москвичей, и гостей столицы интересными просветительскими форматами.— Ожидаются ли какие-то нововведения, например, новые номинации на Знание.Премия?— В этом году мы сохраним новые номинации, которые возникли в 2023 году. Я напомню, что среди них номинация "Иностранный просветитель года" за распространение правды о России, популяризацию русской культуры среди иностранцев. Кстати, номинация оказалась очень популярной – 34 страны приняли участие. Мы всегда знали, что на самом деле много людей, независимо от позиции власти этих стран, любят Россию и хотят рассказывать правду о России. И мы решили таких людей отдельно благодарить и выделить.Также останется новая номинация "Юный просветитель года", которая также возникла в 2023 году. Мы, признаюсь, ранее упустили возможность участия в Премии школьников, хотя среди них есть очень талантливые просветители. Часто, когда просвещение идет от сверстника, это даже важнее для ребят, потому что для них проще такой пример переложить на себя. Кстати, эта номинация оказалась самой популярной, в ней было около 4,5 тысячи заявок.Добавится новая номинация, которая будет посвящена семье, семейным ценностям. 2024-й год объявлен президентом годом семьи, и мы это непременно учтем и отразим в номинациях Знание.Премия.— Вы уже затронули тему доверия россиян Обществу "Знание". По данным ВЦИОМ, этот показатель в прошлом году составлял 84%. Как вы считаете, вырастет ли показатель в этом году?— Наша задача – его не уронить, не подвести наших слушателей и оправдать их доверие. Потому что сложно представить показатель выше текущего. Он и так уже близок к абсолютному. Угодить всем невозможно. Мы же понимаем, что мы живем в состоянии информационной войны, и Общество "Знание" находится на передовой этой войны. Мы вынуждены часто подставляться под удар, рассказывая правду, несмотря на то, как и насколько удались манипуляции Запада с теми или иными людьми. Иногда это просто, иногда это достаточно сложно, нужно глубоко погружаться, объяснять, рассказывать все детали, историю, предпосылки. Поэтому я не думаю, что реально иметь стопроцентное доверие. Но наша задача заданную планку сохранять, удерживать. Главным образом, мы должны тщательно проверять информацию, подбирать лекторов в нашем сообществе, следить за достоверностью всего того, что мы даем людям.— Через 1,5 месяца пройдет важное событие для страны — выборы президента. Ведете ли вы просветительскую деятельность среди молодежи по повышению интереса к политической жизни страны?— Вы знаете, сейчас у молодежи, да и в целом у населения, и без наших или чьих-то стимуляций очень большой интерес к политической жизни, к геополитике, к тому, что вообще происходит в мире в политическом контексте. Поэтому Общество "Знание" активно отвечает на этот запрос.Мы много рассказываем про политические вопросы, аспекты, которые окружают и СВО, и санкции, и выборы, и все то, что сегодня происходит в политике. Понятно, что будет очень много манипуляций вокруг выборов, поэтому мы противодействуем фейкам, рассказываем правду, особенно о тех областях и направлениях, где больше всего манипуляций. Плюс мы, конечно, большое внимание уделяем институту выборов, как важнейшему институту, который есть в нашей стране в плане гражданской ответственности.Например, к юбилею ЦИК мы провели марафон, подготовили много видеоматериалов, чтобы рассказать стране, как у нас менялась электоральная система от давних времен до современности. Мы очень хотим показать, как устроены выборы, чтобы люди понимали, насколько они у нас прозрачные, эффективные с точки зрения самой системы структуры выборов, честные, технологичные, в сравнении с другими странами, и с тем, как это было раньше. И главное, показать значимость выбора каждого. Для нас это гражданская ответственность – показать всей стране, что очень важно принимать участие в выборах и выражать свое мнение.— В январе вы подписали соглашение о сотрудничестве с главой ДНР Денисом Пушилиным. Многое ли уже удалось реализовать? Насколько активно жители республики принимают участие в проектах общества "Знание"?— Мы работаем с Донецкой Народной Республикой еще с 2022 года. Денис Владимирович уже давно активно поддерживает все то, что делает Общество "Знание". Он сам возглавляет сейчас наблюдательный совет регионального отделения нашей организации, постоянно принимает участие в мероприятиях как лектор, проводит экскурсии. Он – один из активнейших лекторов губернаторского корпуса нашего сообщества.Все проекты на текущий момент, которые "Знание" реализует, доступны в Донецкой Народной Республике, и могу сказать, что это один из самых активных субъектов по масштабу, глубине проникновения. Они поочередно соревнуются с Луганской Народной Республикой и в принципе находятся в топе, чаще всего занимая первые строчки в рейтинге всех регионов. С одной стороны, конечно, потому, что мы с особым вниманием отнеслись на старте к поддержке наших новых регионов, но и со стороны жителей есть колоссальный запрос. У них много лет ничего подобного в принципе не было возможно. Я говорю про встречи с уникальными людьми, социальные лифты, возможности реализации. К слову, в этих регионах показатели доверия выше 90%.— А как идет сотрудничество с другими странами, уже есть какие-то договоренности?— Мы постепенно входим в международное пространство. У нас, например, в Центре знаний "Машук" обучались руководители Министерства образования Белоруссии, и есть ряд проектов, по которым мы с ними сотрудничаем. Кстати, в Белоруссии сохранилось Белорусское общество "Знание" — это часть Всесоюзного общества "Знание". И у них есть желание с нами, как с ранее головной организацией, продолжать взаимодействие, перенимать опыт нашей перезагрузки, наши форматы, проекты. Есть проекты с Киргизией, есть ряд инициатив с Азербайджаном.Я не могу сказать, что сейчас есть большая международная деятельность, но все больше мы туда идем. Думаю, что 2024 год вполне может стать годом построения фундамента для распространения деятельности Общества "Знание" за рубежом.— В декабре на ВДНХ была открыта Аллея Славы российских чемпионов. Вызвал ли этот проект интерес?— Да, определенно, да. Не только у москвичей, но и у всех гостей выставки. На Аллее собрано более 600 настоящих золотых медалей олимпийских игр и чемпионатов мира по всем ключевым видам спорта. Каждый раз, когда мы открываем очередную стелу, приезжает спортсмен, кому она посвящена, встречается с ребятами, проводит мастер-классы. Так, совсем недавно Вячеслав Фетисов проводил для ребят мастер-класс по хоккею. Я вижу, насколько это желанная и значимая, влияющая на годы, а, может быть, и на всю жизнь встреча. Я вижу, как люди разных возрастов, проходя мимо этих стел, останавливаются и смотрят. От этого возникает такая гордость – за спортсменов, за страну. Как сказал президент России Владимир Путин: "Все, чем мы сегодня по праву гордимся, недавно было чьей-то мечтой, а раньше об этом и мечтать нельзя было".Идея проекта в том, чтобы, создавая чувство гордости за наших спортсменов, у каждого возникла на основе этого новая мечта, которая, может быть, приведет к таким достижениям, которых мы раньше не могли представить.Для самих спортсменов, кстати, это тоже очень значимый проект. Они постоянно пишут мне, нашим сотрудникам, как для них это значимо и приятно, что такое внимание к их победам, к их роли. И они сами приходят с семьями, гуляют, фотографируются. Сколько раз были случаи, когда они идут мимо этих стел, люди при этот в этот момент смотрят на их стелу, а спортсмен подходит и предлагает сфотографироваться. На мой взгляд, это очень семейная инициатива, важная, особенно в год семьи.Есть у нас и другая инициатива – до конца февраля мы откроем Детскую аллею славы, где разместим более 100 золотых медалей школьников, завоеванных на международных олимпиадах, в 57-м павильоне "Россия – моя история". Мы хотим показать всей стране, какая у нас талантливая молодежь.

https://ria.ru/20231203/klimat-1913406232.html

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https://ria.ru/20231121/prosvetitelskie_proekty-1910911259.html

https://ria.ru/20231109/medinskiy-1908437772.html

https://ria.ru/20231123/premiya-1911292187.html

https://ria.ru/20240208/znanie-1926069765.html

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Дарья Буймова

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