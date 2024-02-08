https://ria.ru/20240208/draka-1926084642.html
Wildberries проведет расследование после драки на подмосковном складе
Wildberries проведет расследование после драки на подмосковном складе - РИА Новости, 08.02.2024
Wildberries проведет расследование после драки на подмосковном складе
Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали между работниками объекта и сотрудником группы быстрого реагирования... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:43
2024-02-08T09:43
2024-02-08T09:43
электросталь
wildberries
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали между работниками объекта и сотрудником группы быстрого реагирования (ГБР), заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса в четверг. По данным подмосковной полиции, произошла между работниками организации и охраной, установлены 13 активных нарушителей, "они опрашиваются". "На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. <…> Пострадавших нет. Около 10 человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств. В компании будет проведено внутреннее расследование", - заявили в Wildberries. По заявлению компании, служба безопасности совместно с прибывшими представителями правоохранительных органов предотвратили дальнейшие разбирательства. Склад на данный момент работает штатно.
https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925806694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электросталь, wildberries, происшествия
Электросталь, Wildberries, Происшествия
Wildberries проведет расследование после драки на подмосковном складе
Wildberries проведет расследование после драки на складе в Электростали
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали между работниками объекта и сотрудником группы быстрого реагирования (ГБР), заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса в четверг.
По данным подмосковной полиции, произошла между работниками организации и охраной, установлены 13 активных нарушителей, "они опрашиваются".
"На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. <…> Пострадавших нет. Около 10 человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств. В компании будет проведено внутреннее расследование", - заявили в Wildberries
.
По заявлению компании, служба безопасности совместно с прибывшими представителями правоохранительных органов предотвратили дальнейшие разбирательства. Склад на данный момент работает штатно.
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