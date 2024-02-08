Рейтинг@Mail.ru
Wildberries проведет расследование после драки на подмосковном складе - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/draka-1926084642.html
Wildberries проведет расследование после драки на подмосковном складе
Wildberries проведет расследование после драки на подмосковном складе - РИА Новости, 08.02.2024
Wildberries проведет расследование после драки на подмосковном складе
Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали между работниками объекта и сотрудником группы быстрого реагирования... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:43
2024-02-08T09:43
электросталь
wildberries
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926082162_0:474:946:1006_1920x0_80_0_0_9a4365ded9a5f62c8b328432077f3e08.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали между работниками объекта и сотрудником группы быстрого реагирования (ГБР), заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса в четверг. По данным подмосковной полиции, произошла между работниками организации и охраной, установлены 13 активных нарушителей, "они опрашиваются". "На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. &lt;…&gt; Пострадавших нет. Около 10 человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств. В компании будет проведено внутреннее расследование", - заявили в Wildberries. По заявлению компании, служба безопасности совместно с прибывшими представителями правоохранительных органов предотвратили дальнейшие разбирательства. Склад на данный момент работает штатно.
https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925806694.html
электросталь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926082162_0:385:946:1095_1920x0_80_0_0_edced0118577cd0de2cd1c50f49ee3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
электросталь, wildberries, происшествия
Электросталь, Wildberries, Происшествия
Wildberries проведет расследование после драки на подмосковном складе

Wildberries проведет расследование после драки на складе в Электростали

Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали между работниками объекта и сотрудником группы быстрого реагирования (ГБР), заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса в четверг.
По данным подмосковной полиции, произошла между работниками организации и охраной, установлены 13 активных нарушителей, "они опрашиваются".
"На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. <…> Пострадавших нет. Около 10 человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств. В компании будет проведено внутреннее расследование", - заявили в Wildberries.
По заявлению компании, служба безопасности совместно с прибывшими представителями правоохранительных органов предотвратили дальнейшие разбирательства. Склад на данный момент работает штатно.
Пожар на складе Wildberries в Шушарах - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам после пожара в Шушарах
6 февраля, 21:31
 
ЭлектростальWildberriesПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала