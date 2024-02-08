https://ria.ru/20240208/draka-1926081830.html
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка - РИА Новости, 08.02.2024
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
Работники и охранники склада Wildberries в подмосковной Электростали устроили драку ночью, сообщили пресс-служба областного главка МВД и источник РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:24
2024-02-08T09:24
2024-02-08T10:09
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
wildberries
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Работники и охранники склада Wildberries в подмосковной Электростали устроили драку ночью, сообщили пресс-служба областного главка МВД и источник РИА Новости в правоохранительных органах."Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка. Сотрудниками полиции установлены 13 активных нарушителей, они опрашиваются", — рассказали в ГУ МВД.Полиция начала проверку, по результатам которой примет решение о дальнейших действиях.Позднее в пресс-службе Wildberries РИА Новости подтвердили, что между работниками склада и сотрудником группы быстрого реагирования произошел конфликт."Пострадавших нет. Около десяти человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств", — заявили в компании.Там пообещали провести внутреннее расследование.
https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925806694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, электросталь, московская область (подмосковье), wildberries
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье), Wildberries
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
На складе Wildberries в Электростали произошла драка, задержали 13 человек