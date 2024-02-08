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На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка - РИА Новости, 08.02.2024
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09:24 08.02.2024 (обновлено: 10:09 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/draka-1926081830.html
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка - РИА Новости, 08.02.2024
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
Работники и охранники склада Wildberries в подмосковной Электростали устроили драку ночью, сообщили пресс-служба областного главка МВД и источник РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:24
2024-02-08T10:09
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
wildberries
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Работники и охранники склада Wildberries в подмосковной Электростали устроили драку ночью, сообщили пресс-служба областного главка МВД и источник РИА Новости в правоохранительных органах.&quot;Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка. Сотрудниками полиции установлены 13 активных нарушителей, они опрашиваются&quot;, — рассказали в ГУ МВД.Полиция начала проверку, по результатам которой примет решение о дальнейших действиях.Позднее в пресс-службе Wildberries РИА Новости подтвердили, что между работниками склада и сотрудником группы быстрого реагирования произошел конфликт."Пострадавших нет. Около десяти человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств", — заявили в компании.Там пообещали провести внутреннее расследование.
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происшествия, электросталь, московская область (подмосковье), wildberries
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье), Wildberries
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка

На складе Wildberries в Электростали произошла драка, задержали 13 человек

Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Работники и охранники склада Wildberries в подмосковной Электростали устроили драку ночью, сообщили пресс-служба областного главка МВД и источник РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка. Сотрудниками полиции установлены 13 активных нарушителей, они опрашиваются", — рассказали в ГУ МВД.

Полиция начала проверку, по результатам которой примет решение о дальнейших действиях.
Позднее в пресс-службе Wildberries РИА Новости подтвердили, что между работниками склада и сотрудником группы быстрого реагирования произошел конфликт.
"Пострадавших нет. Около десяти человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств", — заявили в компании.
Там пообещали провести внутреннее расследование.
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ПроисшествияЭлектростальМосковская область (Подмосковье)Wildberries
 
 
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