https://ria.ru/20240208/draka-1926081830.html

На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка

На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка - РИА Новости, 08.02.2024

На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка

Работники и охранники склада Wildberries в подмосковной Электростали устроили драку ночью, сообщили пресс-служба областного главка МВД и источник РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:24

2024-02-08T09:24

2024-02-08T10:09

происшествия

электросталь

московская область (подмосковье)

wildberries

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926082162_0:474:946:1006_1920x0_80_0_0_9a4365ded9a5f62c8b328432077f3e08.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Работники и охранники склада Wildberries в подмосковной Электростали устроили драку ночью, сообщили пресс-служба областного главка МВД и источник РИА Новости в правоохранительных органах."Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка. Сотрудниками полиции установлены 13 активных нарушителей, они опрашиваются", — рассказали в ГУ МВД.Полиция начала проверку, по результатам которой примет решение о дальнейших действиях.Позднее в пресс-службе Wildberries РИА Новости подтвердили, что между работниками склада и сотрудником группы быстрого реагирования произошел конфликт."Пострадавших нет. Около десяти человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств", — заявили в компании.Там пообещали провести внутреннее расследование.

https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925806694.html

электросталь

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, электросталь, московская область (подмосковье), wildberries