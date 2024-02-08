https://ria.ru/20240208/dom-1926233708.html

Три новых дома культуры откроют в Рязанской области в этом году

Три новых дома культуры откроют в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 08.02.2024

Три новых дома культуры откроют в Рязанской области в этом году

В этом году в Рязанской области планируется открытие трех новых домов культуры, еще в шести пройдет капитальный ремонт, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:51

2024-02-08T17:51

2024-02-08T17:51

рязанская область

рязанская область

спасский район

павел малков

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РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. В этом году в Рязанской области планируется открытие трех новых домов культуры, еще в шести пройдет капитальный ремонт, сообщил губернатор Павел Малков. "В селе Исады открылся новый дом культуры… В этом году откроем ещё три новых дома культуры и в шести проведём капитальный ремонт. Запланировали также ремонт в девяти сельских клубах", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что новое здание в Исадах Спасского района объединило дом культуры, сельскую библиотеку и музей. Все помещения оборудованы современной мебелью и техникой. Раньше сельский клуб располагался в обветшавшей постройке 1912 года. Строительство нового здания велось в рамках нацпроекта "Культура", инициированного президентом. "С новым зданием увеличился штат сотрудников, появились новые направления работы. Уверен, коллектив обязательно порадует жителей и гостей района новыми кружками, концертами и постановками", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240205/stomatologiya-1925537728.html

рязанская область

спасский район

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рязанская область, спасский район, павел малков