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Все медицинские документы в России к 2030 году переведут в электронный вид
Все медицинские документы в России к 2030 году переведут в электронный вид - РИА Новости, 08.02.2024
Все медицинские документы в России к 2030 году переведут в электронный вид
Полный переход на формирование медицинских документов сразу в электронном виде завершится в России к 2030 году, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:02
2024-02-08T00:02
2024-02-08T00:02
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Полный переход на формирование медицинских документов сразу в электронном виде завершится в России к 2030 году, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В рамках реализации инициативы правительства России "Первичное звено для каждого" реализуется комплекс мероприятий, направленный на формирование индивидуальных программ профилактики и лечения пациента на всех этапах жизни человека, обеспечение онлайн-доступа пациента к своим медицинским документам, а также сокращение времени "бумажной" работы врачей, что позволит им уделять больше времени непосредственно общению с пациентом, пояснили в министерстве. "К 2030 году в рамках реализации инициативы правительства "Первичное звено для каждого" будет обеспечен переход на 100% формирование медицинских документов сразу в электронном виде",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240202/medkarta-1925028906.html
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россия, общество
Все медицинские документы в России к 2030 году переведут в электронный вид
Минздрав: все медицинские документы к 2030 году будут в электронном виде
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Полный переход на формирование медицинских документов сразу в электронном виде завершится в России к 2030 году, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
В рамках реализации инициативы правительства России "Первичное звено для каждого" реализуется комплекс мероприятий, направленный на формирование индивидуальных программ профилактики и лечения пациента на всех этапах жизни человека, обеспечение онлайн-доступа пациента к своим медицинским документам, а также сокращение времени "бумажной" работы врачей, что позволит им уделять больше времени непосредственно общению с пациентом, пояснили в министерстве.
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"К 2030 году в рамках реализации инициативы правительства "Первичное звено для каждого" будет обеспечен переход на 100% формирование медицинских документов сразу в электронном виде",- говорится в сообщении.