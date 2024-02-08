https://ria.ru/20240208/diskreditatsiya-1926217652.html
В РКН заявили о попытках дискредитации предстоящих президентских выборов
В РКН заявили о попытках дискредитации предстоящих президентских выборов - РИА Новости, 08.02.2024
В РКН заявили о попытках дискредитации предстоящих президентских выборов
Фиксируются попытки дискредитации предстоящих президентских выборов, организации протестных акций, направленных на их срыв, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:49
2024-02-08T16:49
2024-02-08T16:49
выборы президента россии — 2024
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вадим субботин
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Фиксируются попытки дискредитации предстоящих президентских выборов, организации протестных акций, направленных на их срыв, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. "В настоящее время нами фиксируются попытки дискредитации предстоящих президентских выборов, организации протестных акций, направленных на их срыв, запугивание населения путем массовых вбросов о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях", - сообщил Субботин на заседании Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Также, по его словам, фиксируются попытки организации координации из-за рубежа протестных акций, беспорядков, связанных с региональной повесткой. "Как вы знаете любой повод целенаправлено раздувается для дестабилизации обстановки в регионах",- отметил он. Кроме того, он подчеркнул, что активно используются темы СВО, выявляются и блокируются материалы с недостоверной, дискредитирующей и иной деструктивной информацией, связанной с СВО. "С начала года ограничили доступ к более 2000 ресурсам и отдельным материалам по вышеназванной тематике", - добавил он.
https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вадим субботин, россия
Выборы президента России — 2024, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Вадим Субботин, Россия
В РКН заявили о попытках дискредитации предстоящих президентских выборов
РКН зафиксировал попытки дискредитации выборов, направленных на их срыв
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Фиксируются попытки дискредитации предстоящих президентских выборов, организации протестных акций, направленных на их срыв, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"В настоящее время нами фиксируются попытки дискредитации предстоящих президентских выборов, организации протестных акций, направленных на их срыв, запугивание населения путем массовых вбросов о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях", - сообщил Субботин на заседании Комиссии Совета Федерации
по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России
.
Также, по его словам, фиксируются попытки организации координации из-за рубежа протестных акций, беспорядков, связанных с региональной повесткой.
"Как вы знаете любой повод целенаправлено раздувается для дестабилизации обстановки в регионах",- отметил он.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Кроме того, он подчеркнул, что активно используются темы СВО, выявляются и блокируются материалы с недостоверной, дискредитирующей и иной деструктивной информацией, связанной с СВО.
"С начала года ограничили доступ к более 2000 ресурсам и отдельным материалам по вышеназванной тематике", - добавил он.