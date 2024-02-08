https://ria.ru/20240208/dannye-1926124945.html

ЦИК заявил об использовании данных умерших россиян в списках за кандидатов

ЦИК заявил об использовании данных умерших россиян в списках за кандидатов - РИА Новости, 08.02.2024

ЦИК заявил об использовании данных умерших россиян в списках за кандидатов

Появление в списках подписей за кандидатов в президенты РФ данных умерших граждан означает использование старых баз данных, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:10

2024-02-08T12:10

2024-02-08T12:10

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Появление в списках подписей за кандидатов в президенты РФ данных умерших граждан означает использование старых баз данных, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. "Данные факты говорят о том, что люди, работавшие над составлением списков - ну для меня это понятно, я не первый раз собирал эти списки - это значит, что база данных старая была использована для того, чтобы фальсифицировать подписи избирателей. Это старые базы данных. Причем если выведем дату, когда он умер, то мы увидим - все эти люди умерли в декабре и январе. База была новая. И людям заплатили правильно. Базу они нашли новую, и только декабрь и январь позволил им совершить ошибки, потому что эти люди еще в новых базах не были актуализированы", - сказал Булаев на заседании ЦИК РФ. Он отметил, что он не обвиняет кандидатов в появлении в списках умерших людей, "потому что они вынуждены работать с большим количеством сборщиков, "бригадиров" и так далее". В то же время он назвал появление умерших в списках верхом цинизма. "Ну нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списках подписантов за кандидатов. Тогда дойти можно до маразма, что и кандидат уже может какие-то списки пополнить", - сказал Булаев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, николай булаев, россия, политика