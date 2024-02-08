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ЦИК заявил об использовании данных умерших россиян в списках за кандидатов - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:10 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/dannye-1926124945.html
ЦИК заявил об использовании данных умерших россиян в списках за кандидатов
ЦИК заявил об использовании данных умерших россиян в списках за кандидатов - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК заявил об использовании данных умерших россиян в списках за кандидатов
Появление в списках подписей за кандидатов в президенты РФ данных умерших граждан означает использование старых баз данных, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:10
2024-02-08T12:10
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Появление в списках подписей за кандидатов в президенты РФ данных умерших граждан означает использование старых баз данных, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. "Данные факты говорят о том, что люди, работавшие над составлением списков - ну для меня это понятно, я не первый раз собирал эти списки - это значит, что база данных старая была использована для того, чтобы фальсифицировать подписи избирателей. Это старые базы данных. Причем если выведем дату, когда он умер, то мы увидим - все эти люди умерли в декабре и январе. База была новая. И людям заплатили правильно. Базу они нашли новую, и только декабрь и январь позволил им совершить ошибки, потому что эти люди еще в новых базах не были актуализированы", - сказал Булаев на заседании ЦИК РФ. Он отметил, что он не обвиняет кандидатов в появлении в списках умерших людей, "потому что они вынуждены работать с большим количеством сборщиков, "бригадиров" и так далее". В то же время он назвал появление умерших в списках верхом цинизма. "Ну нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списках подписантов за кандидатов. Тогда дойти можно до маразма, что и кандидат уже может какие-то списки пополнить", - сказал Булаев.
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цик рф, николай булаев, россия, политика
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Николай Булаев, Россия, Политика
ЦИК заявил об использовании данных умерших россиян в списках за кандидатов

ЦИК: данные умерших в списках за кандидатов означают использование старых баз

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Появление в списках подписей за кандидатов в президенты РФ данных умерших граждан означает использование старых баз данных, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
"Данные факты говорят о том, что люди, работавшие над составлением списков - ну для меня это понятно, я не первый раз собирал эти списки - это значит, что база данных старая была использована для того, чтобы фальсифицировать подписи избирателей. Это старые базы данных. Причем если выведем дату, когда он умер, то мы увидим - все эти люди умерли в декабре и январе. База была новая. И людям заплатили правильно. Базу они нашли новую, и только декабрь и январь позволил им совершить ошибки, потому что эти люди еще в новых базах не были актуализированы", - сказал Булаев на заседании ЦИК РФ.
Он отметил, что он не обвиняет кандидатов в появлении в списках умерших людей, "потому что они вынуждены работать с большим количеством сборщиков, "бригадиров" и так далее". В то же время он назвал появление умерших в списках верхом цинизма.
"Ну нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списках подписантов за кандидатов. Тогда дойти можно до маразма, что и кандидат уже может какие-то списки пополнить", - сказал Булаев.
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