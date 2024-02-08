https://ria.ru/20240208/brat-1926281868.html

Предполагаемого брата Сырского привлекали за ложное сообщение о взрыве

Предполагаемого брата Сырского привлекали за ложное сообщение о взрыве - РИА Новости, 08.02.2024

Предполагаемого брата Сырского привлекали за ложное сообщение о взрыве

Предполагаемый брат нового главнокомандующего вооруженных сил Украины Александра Сырского Олег в 2013 году был оштрафован судом во Владимире на 30 тысяч рублей... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T23:24

2024-02-08T23:24

2024-02-08T23:24

происшествия

россия

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Предполагаемый брат нового главнокомандующего вооруженных сил Украины Александра Сырского Олег в 2013 году был оштрафован судом во Владимире на 30 тысяч рублей по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, следует из материалов дела, опубликованного на сайте Ленинского районного суда Владимира. В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег. На сайте Ленинского районного суда Владимира опубликованы материалы дела от 2013 года в отношении Сырского Олега Станиславовича, привлекавшегося по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). "Седьмого ноября 2012 года в 16 часов 20 минут Сырский О.С. находился у магазина "Атак"… где из хулиганских побуждений, с целью отомстить охраннику магазина, со своего мобильного телефона набрал номер "911" и сообщил диспетчеру ФГКУ "1 ОФПС по Владимирской области" о заложенном в вышеуказанном магазине "Атак" взрывном устройстве", - говорится в тексте приговора от 14 февраля 2013 года. Уточняется, что подсудимый свою вину признал полностью. Суд учел, что Сырский не был судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоял, по месту жительства характеризовался положительно. Суд признал Сырского виновным и назначил наказание "в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", а также взыскал материальный ущерб в пользу УМВД по региону, сумма которого не указана.

https://ria.ru/20240208/soldaty-1926270366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины