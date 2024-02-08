https://ria.ru/20240208/brat-1926281868.html
Предполагаемого брата Сырского привлекали за ложное сообщение о взрыве
Предполагаемого брата Сырского привлекали за ложное сообщение о взрыве - РИА Новости, 08.02.2024
Предполагаемого брата Сырского привлекали за ложное сообщение о взрыве
Предполагаемый брат нового главнокомандующего вооруженных сил Украины Александра Сырского Олег в 2013 году был оштрафован судом во Владимире на 30 тысяч рублей... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T23:24
2024-02-08T23:24
2024-02-08T23:24
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РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Предполагаемый брат нового главнокомандующего вооруженных сил Украины Александра Сырского Олег в 2013 году был оштрафован судом во Владимире на 30 тысяч рублей по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, следует из материалов дела, опубликованного на сайте Ленинского районного суда Владимира. В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег. На сайте Ленинского районного суда Владимира опубликованы материалы дела от 2013 года в отношении Сырского Олега Станиславовича, привлекавшегося по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). "Седьмого ноября 2012 года в 16 часов 20 минут Сырский О.С. находился у магазина "Атак"… где из хулиганских побуждений, с целью отомстить охраннику магазина, со своего мобильного телефона набрал номер "911" и сообщил диспетчеру ФГКУ "1 ОФПС по Владимирской области" о заложенном в вышеуказанном магазине "Атак" взрывном устройстве", - говорится в тексте приговора от 14 февраля 2013 года. Уточняется, что подсудимый свою вину признал полностью. Суд учел, что Сырский не был судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоял, по месту жительства характеризовался положительно. Суд признал Сырского виновным и назначил наказание "в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", а также взыскал материальный ущерб в пользу УМВД по региону, сумма которого не указана.
https://ria.ru/20240208/soldaty-1926270366.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Предполагаемого брата Сырского привлекали за ложное сообщение о взрыве
Предполагаемый брат нового главкома ВСУ привлекался за ложное сообщение о взрыве
РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Предполагаемый брат нового главнокомандующего вооруженных сил Украины Александра Сырского Олег в 2013 году был оштрафован судом во Владимире на 30 тысяч рублей по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, следует из материалов дела, опубликованного на сайте Ленинского районного суда Владимира.
В четверг Владимир Зеленский
заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области
, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег.
Украинские солдаты особенно не любят нового главкома ВСУ Сырского, пишет WP
На сайте Ленинского районного суда Владимира опубликованы материалы дела от 2013 года в отношении Сырского Олега Станиславовича, привлекавшегося по статье 207 УК РФ
(заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
«
"Седьмого ноября 2012 года в 16 часов 20 минут Сырский О.С. находился у магазина "Атак"… где из хулиганских побуждений, с целью отомстить охраннику магазина, со своего мобильного телефона набрал номер "911" и сообщил диспетчеру ФГКУ "1 ОФПС по Владимирской области" о заложенном в вышеуказанном магазине "Атак" взрывном устройстве", - говорится в тексте приговора от 14 февраля 2013 года.
Уточняется, что подсудимый свою вину признал полностью. Суд учел, что Сырский не был судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоял, по месту жительства характеризовался положительно.
Суд признал Сырского виновным и назначил наказание "в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", а также взыскал материальный ущерб в пользу УМВД по региону, сумма которого не указана.
Гагин рассказал, почему назначили Сырского на должность главкома ВСУ