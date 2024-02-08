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Умер сооснователь группы "Машина времени" Юрий Борзов

Умер сооснователь группы "Машина времени" Юрий Борзов - РИА Новости, 08.02.2024

Умер сооснователь группы "Машина времени" Юрий Борзов

Один из основателей группы "Машина времени" Юрий Борзов умер в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости рок-музыкант Андрей Макаревич*. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:04

2024-02-08T18:04

2024-02-08T18:52

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Один из основателей группы "Машина времени" Юрий Борзов умер в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости рок-музыкант Андрей Макаревич*."Да, к сожалению, это так", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.Он добавил, что у Борзова была онкология.Группа "Машина времени" была основана в 1969 году Андреем Макаревичем*, Игорем Мазаевым, Юрием Борзовым, Александром Ивановым, Павлом Рубеном и Сергеем Кавагоэ. Борзов был первым барабанщиком "Машины времени". Именно он предложил название рок-группы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

машина времени, новости культуры