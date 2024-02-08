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Умер сооснователь группы "Машина времени" Юрий Борзов
Умер сооснователь группы "Машина времени" Юрий Борзов - РИА Новости, 08.02.2024
Умер сооснователь группы "Машина времени" Юрий Борзов
Один из основателей группы "Машина времени" Юрий Борзов умер в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости рок-музыкант Андрей Макаревич*. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:04
2024-02-08T18:04
2024-02-08T18:52
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Один из основателей группы "Машина времени" Юрий Борзов умер в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости рок-музыкант Андрей Макаревич*."Да, к сожалению, это так", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.Он добавил, что у Борзова была онкология.Группа "Машина времени" была основана в 1969 году Андреем Макаревичем*, Игорем Мазаевым, Юрием Борзовым, Александром Ивановым, Павлом Рубеном и Сергеем Кавагоэ. Борзов был первым барабанщиком "Машины времени". Именно он предложил название рок-группы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
машина времени, новости культуры
Машина времени, Новости культуры, Шоубиз
Умер сооснователь группы "Машина времени" Юрий Борзов
Умер один из основателей группы "Машина времени" Юрий Борзов
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Один из основателей группы "Машина времени" Юрий Борзов умер в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости рок-музыкант Андрей Макаревич*.
"Да, к сожалению, это так", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Он добавил, что у Борзова была онкология.
Группа "Машина времени" была основана в 1969 году Андреем Макаревичем*, Игорем Мазаевым, Юрием Борзовым, Александром Ивановым, Павлом Рубеном и Сергеем Кавагоэ. Борзов был первым барабанщиком "Машины времени". Именно он предложил название рок-группы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.