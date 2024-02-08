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Суд смягчил приговор блогеру Reeflay, на стриме которого умерла девушка - РИА Новости, 08.02.2024
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16:00 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/bloger-1926202332.html
Суд смягчил приговор блогеру Reeflay, на стриме которого умерла девушка
Суд смягчил приговор блогеру Reeflay, на стриме которого умерла девушка - РИА Новости, 08.02.2024
Суд смягчил приговор блогеру Reeflay, на стриме которого умерла девушка
Ульяновский областной суд заменил неотбытый срок в колонии строгого режима на принудительные работы блогеру Станиславу Решетняку (Reeflay), которого обвинили в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:00
2024-02-08T16:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ульяновская область
ульяновский областной суд
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САМАРА, 8 фев - РИА Новости. Ульяновский областной суд заменил неотбытый срок в колонии строгого режима на принудительные работы блогеру Станиславу Решетняку (Reeflay), которого обвинили в гибели девушки во время его прямой трансляции в интернете, сообщается на сайте судебной инстанции. В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию, медики констатировали смерть. Позже прокуратура Московской области сообщила, что у них случилась ссора, блогер избил девушку, та умерла до приезда врачей от гематомы, образовавшейся в результате черепно-мозговой травмы. В апреле 2021 года Раменский городской суд Подмосковья приговорил блогера к шести годам колонии строгого режима по части 4 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). На сайте Ульяновского областного суда указано, что решение о замене неотбытого срока на более мягкий вид наказания принял Ульяновский районный суд, который учел доводы защиты о том, что блогер отбыл более половины срока, признал вину, раскаялся и был трудоустроен в колонии, где неоднократно поощрялся. В результате суд заменил лишение свободы на принудительные работы сроком 2 года 10 месяцев 13 дней с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Областная прокуратура обжаловала это решение. "Вопреки доводам апелляционного представления судом первой инстанции учтены все значимые обстоятельства, выводы являются правильными, непротиворечивыми, соответствуют требованиям закона. Суд... постановил: постановление Ульяновского районного суда Ульяновской области от 19 декабря 2023 года в отношении Решетняка Станислава Вячеславовича оставить без изменения, а апелляционное представление - без удовлетворения", - говорится в решении облсуда.
https://ria.ru/20240131/strim-1924517145.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ульяновская область, ульяновский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ульяновская область, Ульяновский областной суд
Суд смягчил приговор блогеру Reeflay, на стриме которого умерла девушка

Суд в Ульяновске смягчил приговор Решетняку, на стриме которого умерла девушка

Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay)
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay)
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 фев - РИА Новости. Ульяновский областной суд заменил неотбытый срок в колонии строгого режима на принудительные работы блогеру Станиславу Решетняку (Reeflay), которого обвинили в гибели девушки во время его прямой трансляции в интернете, сообщается на сайте судебной инстанции.
В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию, медики констатировали смерть. Позже прокуратура Московской области сообщила, что у них случилась ссора, блогер избил девушку, та умерла до приезда врачей от гематомы, образовавшейся в результате черепно-мозговой травмы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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В апреле 2021 года Раменский городской суд Подмосковья приговорил блогера к шести годам колонии строгого режима по части 4 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
На сайте Ульяновского областного суда указано, что решение о замене неотбытого срока на более мягкий вид наказания принял Ульяновский районный суд, который учел доводы защиты о том, что блогер отбыл более половины срока, признал вину, раскаялся и был трудоустроен в колонии, где неоднократно поощрялся. В результате суд заменил лишение свободы на принудительные работы сроком 2 года 10 месяцев 13 дней с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Областная прокуратура обжаловала это решение.
«
"Вопреки доводам апелляционного представления судом первой инстанции учтены все значимые обстоятельства, выводы являются правильными, непротиворечивыми, соответствуют требованиям закона. Суд... постановил: постановление Ульяновского районного суда Ульяновской области от 19 декабря 2023 года в отношении Решетняка Станислава Вячеславовича оставить без изменения, а апелляционное представление - без удовлетворения", - говорится в решении облсуда.
Кадр со стрима Даши Корейки и Хилми Форкса
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияУльяновская областьУльяновский областной суд
 
 
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