https://ria.ru/20240208/bloger-1926202332.html

Суд смягчил приговор блогеру Reeflay, на стриме которого умерла девушка

Суд смягчил приговор блогеру Reeflay, на стриме которого умерла девушка - РИА Новости, 08.02.2024

Суд смягчил приговор блогеру Reeflay, на стриме которого умерла девушка

Ульяновский областной суд заменил неотбытый срок в колонии строгого режима на принудительные работы блогеру Станиславу Решетняку (Reeflay), которого обвинили в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:00

2024-02-08T16:00

2024-02-08T16:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ульяновская область

ульяновский областной суд

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САМАРА, 8 фев - РИА Новости. Ульяновский областной суд заменил неотбытый срок в колонии строгого режима на принудительные работы блогеру Станиславу Решетняку (Reeflay), которого обвинили в гибели девушки во время его прямой трансляции в интернете, сообщается на сайте судебной инстанции. В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию, медики констатировали смерть. Позже прокуратура Московской области сообщила, что у них случилась ссора, блогер избил девушку, та умерла до приезда врачей от гематомы, образовавшейся в результате черепно-мозговой травмы. В апреле 2021 года Раменский городской суд Подмосковья приговорил блогера к шести годам колонии строгого режима по части 4 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). На сайте Ульяновского областного суда указано, что решение о замене неотбытого срока на более мягкий вид наказания принял Ульяновский районный суд, который учел доводы защиты о том, что блогер отбыл более половины срока, признал вину, раскаялся и был трудоустроен в колонии, где неоднократно поощрялся. В результате суд заменил лишение свободы на принудительные работы сроком 2 года 10 месяцев 13 дней с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Областная прокуратура обжаловала это решение. "Вопреки доводам апелляционного представления судом первой инстанции учтены все значимые обстоятельства, выводы являются правильными, непротиворечивыми, соответствуют требованиям закона. Суд... постановил: постановление Ульяновского районного суда Ульяновской области от 19 декабря 2023 года в отношении Решетняка Станислава Вячеславовича оставить без изменения, а апелляционное представление - без удовлетворения", - говорится в решении облсуда.

https://ria.ru/20240131/strim-1924517145.html

https://ria.ru/20231229/prigovor-1919010195.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ульяновская область, ульяновский областной суд