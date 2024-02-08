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СМИ: бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства - РИА Новости, 08.02.2024
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12:41 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/biznesmen-1926132514.html
СМИ: бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства
СМИ: бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства
Бизнесмен Василий Анисимов, бывший владелец девелоперской компании Coalco International, отказался от российского гражданства, пишет издание Forbes со ссылкой... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:41
2024-02-08T12:41
хорватия
василий анисимов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бизнесмен Василий Анисимов, бывший владелец девелоперской компании Coalco International, отказался от российского гражданства, пишет издание Forbes со ссылкой на документы, переданные самим предпринимателем."Василий Анисимов &lt;…&gt; вышел из российского гражданства после начала спецоперации", — говорится в материале.Утверждается, что это решение было принято в 2022 году. По данным издания, у предпринимателя сохраняется гражданство Хорватии и Доминиканской Республики.Forbes оценивает состояние Анисимова в 1,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240114/grazhdanstvo-1921312594.html
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хорватия, василий анисимов, forbes
Хорватия, Василий Анисимов, Forbes
СМИ: бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства

Forbes: миллиардер Василий Анисимов отказался от гражданства России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВасилий Анисимов
Василий Анисимов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Василий Анисимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бизнесмен Василий Анисимов, бывший владелец девелоперской компании Coalco International, отказался от российского гражданства, пишет издание Forbes со ссылкой на документы, переданные самим предпринимателем.
"Василий Анисимов <…> вышел из российского гражданства после начала спецоперации", — говорится в материале.
Утверждается, что это решение было принято в 2022 году. По данным издания, у предпринимателя сохраняется гражданство Хорватии и Доминиканской Республики.
Forbes оценивает состояние Анисимова в 1,6 миллиарда долларов.
Михаил Кокорич - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Бывший владелец "Техносилы" отказался от российского гражданства
14 января, 19:15
 
ХорватияВасилий АнисимовForbes
 
 
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