https://ria.ru/20240208/biznesmen-1926132514.html
СМИ: бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства
СМИ: бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства
Бизнесмен Василий Анисимов, бывший владелец девелоперской компании Coalco International, отказался от российского гражданства, пишет издание Forbes со ссылкой... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:41
2024-02-08T12:41
2024-02-08T12:41
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бизнесмен Василий Анисимов, бывший владелец девелоперской компании Coalco International, отказался от российского гражданства, пишет издание Forbes со ссылкой на документы, переданные самим предпринимателем."Василий Анисимов <…> вышел из российского гражданства после начала спецоперации", — говорится в материале.Утверждается, что это решение было принято в 2022 году. По данным издания, у предпринимателя сохраняется гражданство Хорватии и Доминиканской Республики.Forbes оценивает состояние Анисимова в 1,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240114/grazhdanstvo-1921312594.html
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хорватия, василий анисимов, forbes
Хорватия, Василий Анисимов, Forbes
СМИ: бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства
Forbes: миллиардер Василий Анисимов отказался от гражданства России