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Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 08.02.2024 (обновлено: 09:07 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/bespilotnik-1926073517.html
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 08.02.2024
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Российские военные сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:21
2024-02-08T09:07
россия
республика крым
безопасность
специальная военная операция на украине
севастополь
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — говорится в публикации.В предыдущий раз ВСУ пытались атаковать полуостров при помощи дрона во вторник. Тогда, по данным военного ведомства, малый ракетный катер Черноморского флота уничтожил беспилотник противника в десяти километрах от побережья Крыма.Украина регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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россия
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россия, республика крым, безопасность, севастополь, украина, вооруженные силы украины
Россия, Республика Крым, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Крымом сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — говорится в публикации.
В предыдущий раз ВСУ пытались атаковать полуостров при помощи дрона во вторник. Тогда, по данным военного ведомства, малый ракетный катер Черноморского флота уничтожил беспилотник противника в десяти километрах от побережья Крыма.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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