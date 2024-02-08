https://ria.ru/20240208/bespilotnik-1926073517.html

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 08.02.2024

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Российские военные сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:21

2024-02-08T08:21

2024-02-08T09:07

россия

республика крым

безопасность

специальная военная операция на украине

севастополь

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — говорится в публикации.В предыдущий раз ВСУ пытались атаковать полуостров при помощи дрона во вторник. Тогда, по данным военного ведомства, малый ракетный катер Черноморского флота уничтожил беспилотник противника в десяти километрах от побережья Крыма.Украина регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240207/bespilotnik-1925995137.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, республика крым, безопасность, севастополь, украина, вооруженные силы украины