https://ria.ru/20240208/bellorussii-1926090776.html

ВС Белоруссии рассмотрит дело против участника сожжения Хатыни

ВС Белоруссии рассмотрит дело против участника сожжения Хатыни - РИА Новости, 08.02.2024

ВС Белоруссии рассмотрит дело против участника сожжения Хатыни

Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению дела против умершего в Канаде Владимира Катрюка, обвиняемого в том числе в уничтожении белорусской деревни... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:20

2024-02-08T10:20

2024-02-08T10:20

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хатынь

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симон визенталь

генеральная прокуратура рф

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МИНСК, 8 фев – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению дела против умершего в Канаде Владимира Катрюка, обвиняемого в том числе в уничтожении белорусской деревни Хатынь вместе с населением в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Это первое дело, направленное в суд в рамках расследования геноцида населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Оно было выделено в отдельное спецпроизводство из уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. При этом впервые в белорусском суде рассматривается дело против умершего человека. Это стало возможным после того, как в июле 2023 года президент Александр Лукашенко утвердил поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют вести в отношении умерших уголовные дела о совершении не имеющих срока давности преступлений против мира и безопасности человечества, включая геноцид. В конце декабря прошлого года Верховный суд Белоруссии принял в производство дело против Катрюка, возбужденное по уголовной статье "геноцид". Катрюк известен как один из подозреваемых в сожжении Хатыни в 1943 году. После Второй мировой войны уехал в Канаду. По данным Центра Симона Визенталя, на год смерти в 2015 году Катрюк числился вторым в списке оставшихся в живых самых разыскиваемых нацистских военных преступников. Генпрокуратура Белоруссии собрала неопровержимые доказательства вины Катрюка, заявлял ранее заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Сергей Шикунец. Уголовное дело против Катрюка состоит из 35 томов, установлено 12 эпизодов его преступной деятельности в составе 118-го батальона охранной полиции, в том числе участие в уничтожении жителей Хатыни. В основу предъявленного обвинения легли не только ранее известные факты, но и новые эпизоды его преступной деятельности, установленные в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщал Шикунец. Генпрокурор республики Андрей Швед в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде и уголовных дел против уже умерших карателей. Белорусская деревня Хатынь, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска, 22 марта 1943 года была сожжена вместе с ее жителями фашистскими захватчиками и их пособниками. В настоящее время на ее месте расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну.

https://ria.ru/20230323/khatyn-1860218524.html

https://ria.ru/20230322/godovschina-1860958119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, хатынь, минск, александр лукашенко, владимир катрюк, симон визенталь, генеральная прокуратура рф