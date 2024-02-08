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ВС Белоруссии рассмотрит дело против участника сожжения Хатыни - РИА Новости, 08.02.2024
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10:20 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/bellorussii-1926090776.html
ВС Белоруссии рассмотрит дело против участника сожжения Хатыни
ВС Белоруссии рассмотрит дело против участника сожжения Хатыни - РИА Новости, 08.02.2024
ВС Белоруссии рассмотрит дело против участника сожжения Хатыни
Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению дела против умершего в Канаде Владимира Катрюка, обвиняемого в том числе в уничтожении белорусской деревни... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:20
2024-02-08T10:20
в мире
белоруссия
хатынь
минск
александр лукашенко
владимир катрюк
симон визенталь
генеральная прокуратура рф
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МИНСК, 8 фев – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению дела против умершего в Канаде Владимира Катрюка, обвиняемого в том числе в уничтожении белорусской деревни Хатынь вместе с населением в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Это первое дело, направленное в суд в рамках расследования геноцида населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Оно было выделено в отдельное спецпроизводство из уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. При этом впервые в белорусском суде рассматривается дело против умершего человека. Это стало возможным после того, как в июле 2023 года президент Александр Лукашенко утвердил поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют вести в отношении умерших уголовные дела о совершении не имеющих срока давности преступлений против мира и безопасности человечества, включая геноцид. В конце декабря прошлого года Верховный суд Белоруссии принял в производство дело против Катрюка, возбужденное по уголовной статье "геноцид". Катрюк известен как один из подозреваемых в сожжении Хатыни в 1943 году. После Второй мировой войны уехал в Канаду. По данным Центра Симона Визенталя, на год смерти в 2015 году Катрюк числился вторым в списке оставшихся в живых самых разыскиваемых нацистских военных преступников. Генпрокуратура Белоруссии собрала неопровержимые доказательства вины Катрюка, заявлял ранее заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Сергей Шикунец. Уголовное дело против Катрюка состоит из 35 томов, установлено 12 эпизодов его преступной деятельности в составе 118-го батальона охранной полиции, в том числе участие в уничтожении жителей Хатыни. В основу предъявленного обвинения легли не только ранее известные факты, но и новые эпизоды его преступной деятельности, установленные в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщал Шикунец. Генпрокурор республики Андрей Швед в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде и уголовных дел против уже умерших карателей. Белорусская деревня Хатынь, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска, 22 марта 1943 года была сожжена вместе с ее жителями фашистскими захватчиками и их пособниками. В настоящее время на ее месте расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну.
https://ria.ru/20230323/khatyn-1860218524.html
https://ria.ru/20230322/godovschina-1860958119.html
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в мире, белоруссия, хатынь, минск, александр лукашенко, владимир катрюк, симон визенталь, генеральная прокуратура рф
В мире, Белоруссия, Хатынь, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Катрюк, Симон Визенталь, Генеральная прокуратура РФ
ВС Белоруссии рассмотрит дело против участника сожжения Хатыни

ВС Белоруссии приступил к рассмотрению дела против умершего Владимира Катрюка

© РИА Новости / Михаил Ананьин | Перейти в медиабанкГорящая деревня в Белоруссии
Горящая деревня в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Михаил Ананьин
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Горящая деревня в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 8 фев – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению дела против умершего в Канаде Владимира Катрюка, обвиняемого в том числе в уничтожении белорусской деревни Хатынь вместе с населением в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Это первое дело, направленное в суд в рамках расследования геноцида населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Оно было выделено в отдельное спецпроизводство из уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. При этом впервые в белорусском суде рассматривается дело против умершего человека. Это стало возможным после того, как в июле 2023 года президент Александр Лукашенко утвердил поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют вести в отношении умерших уголовные дела о совершении не имеющих срока давности преступлений против мира и безопасности человечества, включая геноцид.
Мемориальный комплекс Хатынь - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Зампостпреда России при ОБСЕ призвал не забывать сожженную Хатынь
23 марта 2023, 21:49
В конце декабря прошлого года Верховный суд Белоруссии принял в производство дело против Катрюка, возбужденное по уголовной статье "геноцид". Катрюк известен как один из подозреваемых в сожжении Хатыни в 1943 году. После Второй мировой войны уехал в Канаду. По данным Центра Симона Визенталя, на год смерти в 2015 году Катрюк числился вторым в списке оставшихся в живых самых разыскиваемых нацистских военных преступников.
Генпрокуратура Белоруссии собрала неопровержимые доказательства вины Катрюка, заявлял ранее заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Сергей Шикунец.
Уголовное дело против Катрюка состоит из 35 томов, установлено 12 эпизодов его преступной деятельности в составе 118-го батальона охранной полиции, в том числе участие в уничтожении жителей Хатыни. В основу предъявленного обвинения легли не только ранее известные факты, но и новые эпизоды его преступной деятельности, установленные в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщал Шикунец.
Генпрокурор республики Андрей Швед в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде и уголовных дел против уже умерших карателей.
Белорусская деревня Хатынь, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска, 22 марта 1943 года была сожжена вместе с ее жителями фашистскими захватчиками и их пособниками. В настоящее время на ее месте расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну.
Белорусская ССР, мемориальный комплекс Хатынь, 1985 год, Кладбище деревень, символизирующее 186 невозрожденных белорусских деревень, сожженных немецкими оккупантами вместе с жителями - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Мезенцев: годовщина трагедии в Хатыни – повод задуматься о сегодняшнем дне
22 марта 2023, 17:58
 
В миреБелоруссияХатыньМинскАлександр ЛукашенкоВладимир КатрюкСимон ВизентальГенеральная прокуратура РФ
 
 
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