Рейтинг@Mail.ru
"Отступаем". Байден сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 08.02.2024 (обновлено: 15:51 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/bayden-1926119755.html
"Отступаем". Байден сделал неожиданное заявление об Украине
"Отступаем". Байден сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 08.02.2024
"Отступаем". Байден сделал неожиданное заявление об Украине
Украина находится в критической точке конфликта из-за сокращения иностранной помощи, заявил президент США Джо Байден, которого цитирует Bloomberg. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:54
2024-02-08T15:51
в мире
украина
сша
киев
джо байден
дональд трамп
майк джонсон
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украина находится в критической точке конфликта из-за сокращения иностранной помощи, заявил президент США Джо Байден, которого цитирует Bloomberg.&quot;А мы что делаем? Отступаем?&quot; — задался он вопросом, выступая на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.Американский лидер выразил обеспокоенность тем, что союзники бросают Киев.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего на эти цели предлагается направить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы заложено втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.Документ вызвал жесткую критику со стороны республиканцев. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" законопроект.По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, проект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
https://ria.ru/20240208/zayavlenie-1926104511.html
https://ria.ru/20240208/katastrofa-1926083247.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп, майк джонсон, политика
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Политика
"Отступаем". Байден сделал неожиданное заявление об Украине

Президент США Байден: Украина находится в критической точке конфликта

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украина находится в критической точке конфликта из-за сокращения иностранной помощи, заявил президент США Джо Байден, которого цитирует Bloomberg.
«

"А мы что делаем? Отступаем?" — задался он вопросом, выступая на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.

Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов
Вчера, 11:11
Американский лидер выразил обеспокоенность тем, что союзники бросают Киев.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего на эти цели предлагается направить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы заложено втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.
Документ вызвал жесткую критику со стороны республиканцев. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" законопроект.
По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, проект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
"Десять к одному". СМИ узнали о катастрофическом положении ВСУ на фронте
Вчера, 09:30
 
В миреУкраинаСШАКиевДжо БайденДональд ТрампМайк ДжонсонПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала