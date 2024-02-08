https://ria.ru/20240208/bayden-1926119755.html

"Отступаем". Байден сделал неожиданное заявление об Украине

"Отступаем". Байден сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 08.02.2024

"Отступаем". Байден сделал неожиданное заявление об Украине

Украина находится в критической точке конфликта из-за сокращения иностранной помощи, заявил президент США Джо Байден, которого цитирует Bloomberg. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:54

2024-02-08T11:54

2024-02-08T15:51

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украина находится в критической точке конфликта из-за сокращения иностранной помощи, заявил президент США Джо Байден, которого цитирует Bloomberg."А мы что делаем? Отступаем?" — задался он вопросом, выступая на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.Американский лидер выразил обеспокоенность тем, что союзники бросают Киев.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего на эти цели предлагается направить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы заложено втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.Документ вызвал жесткую критику со стороны республиканцев. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" законопроект.По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, проект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.

https://ria.ru/20240208/zayavlenie-1926104511.html

https://ria.ru/20240208/katastrofa-1926083247.html

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп, майк джонсон, политика