Байден второй раз за неделю пообщался с умершим европейским лидером
Байден заявил, что в 2021 году общался с Гельмутом Колем, который умер в 2017-м
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который умер в 2017-м.
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"И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую (газету. — Прим. ред.) Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность", — цитирует Bloomberg слова Байдена, выступавшего на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.
Как отмечается, президент, похоже, перепутал имена Коля и Ангелы Меркель, в 2021 году занимавшей пост канцлера Германии. Впоследствии Байден еще раз повторил эту ошибку.
Ранее на этой неделе Байден рассказал о недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.
Американский президент, которому сейчас 81 год, часто допускает подобные оговорки. Так, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени умерла.