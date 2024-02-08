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Байден второй раз за неделю пообщался с умершим европейским лидером - РИА Новости, 08.02.2024
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08:58 08.02.2024 (обновлено: 09:25 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/bayden-1926077791.html
Байден второй раз за неделю пообщался с умершим европейским лидером
Байден второй раз за неделю пообщался с умершим европейским лидером - РИА Новости, 08.02.2024
Байден второй раз за неделю пообщался с умершим европейским лидером
Президент США Джо Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:58
2024-02-08T09:25
в мире
германия
сша
джо байден
гельмут коль
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который умер в 2017-м. &quot;И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: &quot;Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую (газету. — Прим. ред.) Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность&quot;, — цитирует Bloomberg слова Байдена, выступавшего на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.Как отмечается, президент, похоже, перепутал имена Коля и Ангелы Меркель, в 2021 году занимавшей пост канцлера Германии. Впоследствии Байден еще раз повторил эту ошибку. Ранее на этой неделе Байден рассказал о недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад. Американский президент, которому сейчас 81 год, часто допускает подобные оговорки. Так, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени умерла.
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в мире, германия, сша, джо байден, гельмут коль
В мире, Германия, США, Джо Байден, Гельмут Коль
Байден второй раз за неделю пообщался с умершим европейским лидером

Байден заявил, что в 2021 году общался с Гельмутом Колем, который умер в 2017-м

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который умер в 2017-м.
«

"И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую (газету. — Прим. ред.) Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность", — цитирует Bloomberg слова Байдена, выступавшего на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.

Как отмечается, президент, похоже, перепутал имена Коля и Ангелы Меркель, в 2021 году занимавшей пост канцлера Германии. Впоследствии Байден еще раз повторил эту ошибку.
Ранее на этой неделе Байден рассказал о недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.
Американский президент, которому сейчас 81 год, часто допускает подобные оговорки. Так, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени умерла.
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