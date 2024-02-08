https://ria.ru/20240208/bayden-1926077791.html

Байден второй раз за неделю пообщался с умершим европейским лидером

Байден второй раз за неделю пообщался с умершим европейским лидером - РИА Новости, 08.02.2024

Байден второй раз за неделю пообщался с умершим европейским лидером

Президент США Джо Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:58

2024-02-08T08:58

2024-02-08T09:25

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джо байден

гельмут коль

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который умер в 2017-м. "И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую (газету. — Прим. ред.) Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность", — цитирует Bloomberg слова Байдена, выступавшего на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.Как отмечается, президент, похоже, перепутал имена Коля и Ангелы Меркель, в 2021 году занимавшей пост канцлера Германии. Впоследствии Байден еще раз повторил эту ошибку. Ранее на этой неделе Байден рассказал о недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад. Американский президент, которому сейчас 81 год, часто допускает подобные оговорки. Так, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени умерла.

https://ria.ru/20240207/galstuk-1925850035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, сша, джо байден, гельмут коль