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Байден назвал американцев критически важной нацией - РИА Новости, 08.02.2024
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04:40 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/bayden-1926060911.html
Байден назвал американцев критически важной нацией
Байден назвал американцев критически важной нацией - РИА Новости, 08.02.2024
Байден назвал американцев критически важной нацией
Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал американцев "критически важной нацией" РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T04:40
2024-02-08T04:40
сша
нью-йорк (город)
ближний восток
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал американцев "критически важной нацией" "Мы критически важная нация. Мы в самом деле такие", - сказал он на встрече со спонсорами в Нью-Йорке в рамках кампании по переизбранию на второй президентский срок. Как сообщает пул журналистов Белого дома, Байден задался вопросом, что произойдет, если США "отступятся" от своей роли в мире. "Что случится на Ближнем Востоке? Что произойдет с… Тайваньским проливом? Что произойдет в Азии? Что случится с Украиной?" - добавил он.
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сша, нью-йорк (город), ближний восток, джо байден, в мире
США, Нью-Йорк (город), Ближний Восток, Джо Байден, В мире
Байден назвал американцев критически важной нацией

Байден на предвыборном мероприятии назвал американцев критически важной нацией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал американцев "критически важной нацией"
«
"Мы критически важная нация. Мы в самом деле такие", - сказал он на встрече со спонсорами в Нью-Йорке в рамках кампании по переизбранию на второй президентский срок.
Как сообщает пул журналистов Белого дома, Байден задался вопросом, что произойдет, если США "отступятся" от своей роли в мире.
"Что случится на Ближнем Востоке? Что произойдет с… Тайваньским проливом? Что произойдет в Азии? Что случится с Украиной?" - добавил он.
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Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник
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СШАНью-Йорк (город)Ближний ВостокДжо БайденВ мире
 
 
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