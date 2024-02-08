https://ria.ru/20240208/bayden-1926060911.html

Байден назвал американцев критически важной нацией

Байден назвал американцев критически важной нацией - РИА Новости, 08.02.2024

Байден назвал американцев критически важной нацией

Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал американцев "критически важной нацией" РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T04:40

2024-02-08T04:40

2024-02-08T04:40

сша

нью-йорк (город)

ближний восток

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал американцев "критически важной нацией" "Мы критически важная нация. Мы в самом деле такие", - сказал он на встрече со спонсорами в Нью-Йорке в рамках кампании по переизбранию на второй президентский срок. Как сообщает пул журналистов Белого дома, Байден задался вопросом, что произойдет, если США "отступятся" от своей роли в мире. "Что случится на Ближнем Востоке? Что произойдет с… Тайваньским проливом? Что произойдет в Азии? Что случится с Украиной?" - добавил он.

https://ria.ru/20240206/bezhentsy-1925594681.html

сша

нью-йорк (город)

ближний восток

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сша, нью-йорк (город), ближний восток, джо байден, в мире