https://ria.ru/20240208/batashev-1926146514.html

ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты

ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты - РИА Новости, 08.02.2024

ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации самовыдвиженца Анатолия Баташева кандидатом на должность президента России. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:12

2024-02-08T13:12

2024-02-08T13:36

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации самовыдвиженца Анатолия Баташева кандидатом на должность президента России.Ранее Баташев сообщил, что выбывает из президентской гонки. По данным члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, Баташевым было представлено менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, а также не были представлены документы, представление которых обязательно для регистрации."Принято единогласно", - огласила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова по итогам голосования по постановлению об отказе в регистрации кандидатом на должность президента Анатолия Баташева.

https://ria.ru/20240131/vybory-1924591037.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова