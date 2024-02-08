https://ria.ru/20240208/batashev-1926146514.html
ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты
ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации самовыдвиженца Анатолия Баташева кандидатом на должность президента России. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:12
2024-02-08T13:12
2024-02-08T13:36
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации самовыдвиженца Анатолия Баташева кандидатом на должность президента России.Ранее Баташев сообщил, что выбывает из президентской гонки. По данным члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, Баташевым было представлено менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, а также не были представлены документы, представление которых обязательно для регистрации."Принято единогласно", - огласила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова по итогам голосования по постановлению об отказе в регистрации кандидатом на должность президента Анатолия Баташева.
https://ria.ru/20240131/vybory-1924591037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты
ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом на должность президента России
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации самовыдвиженца Анатолия Баташева кандидатом на должность президента России.
Ранее Баташев сообщил, что выбывает из президентской гонки. По данным члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, Баташевым было представлено менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, а также не были представлены документы, представление которых обязательно для регистрации.
"Принято единогласно", - огласила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
по итогам голосования по постановлению об отказе в регистрации кандидатом на должность президента Анатолия Баташева.
Самовыдвиженец Баташев снялся с президентских выборов