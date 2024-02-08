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ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты - РИА Новости, 08.02.2024
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13:12 08.02.2024 (обновлено: 13:36 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/batashev-1926146514.html
ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты
ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации самовыдвиженца Анатолия Баташева кандидатом на должность президента России. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:12
2024-02-08T13:36
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации самовыдвиженца Анатолия Баташева кандидатом на должность президента России.Ранее Баташев сообщил, что выбывает из президентской гонки. По данным члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, Баташевым было представлено менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, а также не были представлены документы, представление которых обязательно для регистрации."Принято единогласно", - огласила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова по итогам голосования по постановлению об отказе в регистрации кандидатом на должность президента Анатолия Баташева.
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом в президенты

ЦИК отказал в регистрации Баташева кандидатом на должность президента России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Анатолий Баташев
Кандидат в президенты Анатолий Баташев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты Анатолий Баташев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации самовыдвиженца Анатолия Баташева кандидатом на должность президента России.
Ранее Баташев сообщил, что выбывает из президентской гонки. По данным члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, Баташевым было представлено менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, а также не были представлены документы, представление которых обязательно для регистрации.
"Принято единогласно", - огласила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова по итогам голосования по постановлению об отказе в регистрации кандидатом на должность президента Анатолия Баташева.
Кандидат в президенты Анатолий Баташев отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Самовыдвиженец Баташев снялся с президентских выборов
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