https://ria.ru/20240208/bapor-1926052906.html

Норвегия передаст БАПОР около 26 миллионов долларов

Норвегия передаст БАПОР около 26 миллионов долларов - РИА Новости, 08.02.2024

Норвегия передаст БАПОР около 26 миллионов долларов

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что страна пожертвует Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T01:36

2024-02-08T01:36

2024-02-08T01:36

норвегия

израиль

сша

эспен барт эйде

бапор

оон

палестинская национальная администрация

антониу гутерреш

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что страна пожертвует Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) около 26 миллионов долларов США на фоне решения ряда стран приостановить финансирование организации. Ранее представительство Норвегии при Палестинской национальной администрации заявило, что продолжит оказывать поддержку палестинцам через БАПОР, несмотря на обвинения в причастности его сотрудников к атаке на Израиль 7 октября. "Я рад, что сегодня мы можем передать 275 миллионов норвежских крон (около 26 миллионов долларов США) на усилия организации по оказанию помощи палестинским беженцам", - слова министра приводятся на сайте правительства Норвегии. Средства из Норвегии пойдут на усилия по оказанию помощи беженцам в Газе, на Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим, а также в Ливане, Сирии и Иордании. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля. Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР.

https://ria.ru/20240201/bapor-1924916586.html

https://ria.ru/20240130/bapor-1924278694.html

норвегия

израиль

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норвегия, израиль, сша, эспен барт эйде, бапор, оон, палестинская национальная администрация, антониу гутерреш, в мире