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В Донецке появились баннеры с изображением героя ДНР Гиви - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 08.02.2024 (обновлено: 17:15 08.02.2024)
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В Донецке появились баннеры с изображением героя ДНР Гиви
В Донецке появились баннеры с изображением героя ДНР Гиви - РИА Новости, 08.02.2024
В Донецке появились баннеры с изображением героя ДНР Гиви
Баннеры с изображением героя ДНР Михаила Толстых, более известного как Гиви, появились в Донецке в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:14
2024-02-08T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донбасс
макеевка
михаил толстых (гиви)
богдан хмельницкий
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Баннеры с изображением героя ДНР Михаила Толстых, более известного как Гиви, появились в Донецке в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости. Билборды с изображением героя и надписью "Навеки в строю" установили на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Калинина, улицы Челюскинцев и Комсомольского проспекта. Кроме того, сегодня жители республики возлагают цветы к мемориалам, посвященным защитникам Донбасса. Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент службы безопасности Украины.
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в мире, донецк, донбасс, макеевка, михаил толстых (гиви), богдан хмельницкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донбасс, Макеевка, Михаил Толстых (Гиви), Богдан Хмельницкий
В Донецке появились баннеры с изображением героя ДНР Гиви

Баннеры с изображением героя ДНР Гиви появились в Донецке в годовщину его гибели

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГерой ДНР Михаил Толстых с позывным "Гиви"
Герой ДНР Михаил Толстых с позывным Гиви - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Герой ДНР Михаил Толстых с позывным "Гиви". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Баннеры с изображением героя ДНР Михаила Толстых, более известного как Гиви, появились в Донецке в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
Билборды с изображением героя и надписью "Навеки в строю" установили на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Калинина, улицы Челюскинцев и Комсомольского проспекта.
Кроме того, сегодня жители республики возлагают цветы к мемориалам, посвященным защитникам Донбасса.
Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент службы безопасности Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонбассМакеевкаМихаил Толстых (Гиви)Богдан Хмельницкий
 
 
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