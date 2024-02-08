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В Донецке появились баннеры с изображением героя ДНР Гиви

В Донецке появились баннеры с изображением героя ДНР Гиви - РИА Новости, 08.02.2024

В Донецке появились баннеры с изображением героя ДНР Гиви

Баннеры с изображением героя ДНР Михаила Толстых, более известного как Гиви, появились в Донецке в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:14

2024-02-08T17:14

2024-02-08T17:15

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михаил толстых (гиви)

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Баннеры с изображением героя ДНР Михаила Толстых, более известного как Гиви, появились в Донецке в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости. Билборды с изображением героя и надписью "Навеки в строю" установили на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Калинина, улицы Челюскинцев и Комсомольского проспекта. Кроме того, сегодня жители республики возлагают цветы к мемориалам, посвященным защитникам Донбасса. Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент службы безопасности Украины.

https://ria.ru/20231016/byust-1903011504.html

донецк

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в мире, донецк, донбасс, макеевка, михаил толстых (гиви), богдан хмельницкий