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В России обнаружили крупнейшую популяцию вымирающего растения - РИА Новости, 08.02.2024
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Хорошие новости
 
10:17 08.02.2024 (обновлено: 14:37 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/astragal-1926090050.html
В России обнаружили крупнейшую популяцию вымирающего растения
В России обнаружили крупнейшую популяцию вымирающего растения - РИА Новости, 08.02.2024
В России обнаружили крупнейшую популяцию вымирающего растения
Ученые обнаружили крупную популяцию вымирающего растения — астрагала замечательного — в Республике Алтай, сообщили в Сайлюгемском нацпарке. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:17
2024-02-08T14:37
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БАРНАУЛ, 8 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили крупную популяцию вымирающего растения — астрагала замечательного — в Республике Алтай, сообщили в Сайлюгемском нацпарке.&quot;В урочище Баян-Чаган &lt;…&gt; ученые обнаружили, возможно, крупнейший в России резерват редкого вымирающего растения — астрагала замечательного (Astragalus admirabilus). &lt;...&gt; Этот редкий вид раньше был зафиксирован всего в трех местах — в Монголии и в России — на хребте Талдуаир и в верховьях реки Саржематы, также на территории Сайлюгемского нацпарка&quot;, — говорится в релизе.Растение обнаружили прошлым летом, сообщить о находке решили только сейчас, в День науки (8 февраля). После анализа данных ученые констатируют: популяция астрагала замечательного "является четвертым когда-либо обнаруженным учеными в России и, возможно, крупнейшим резерватом этого редкого вида растений в нашей стране".Как заявил научный сотрудник нацпарка, автор исследования Игорь Волков, открытие новой популяции редчайшего вида сделало территорию Сайлюгемского национального парка важнейшим резерватом для его сохранения.
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россия, республика алтай, монголия, игорь волк, общество
Россия, Республика Алтай, Монголия, Игорь Волк, Общество, Хорошие новости
В России обнаружили крупнейшую популяцию вымирающего растения

В Республике Алтай обнаружили крупнейшую популяцию вымирающего растения

© Фото : Национальный парк "Сайлюгемский" Астрагал замечательный
Астрагал замечательный - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Национальный парк "Сайлюгемский"
Астрагал замечательный. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 8 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили крупную популяцию вымирающего растения — астрагала замечательного — в Республике Алтай, сообщили в Сайлюгемском нацпарке.
«

"В урочище Баян-Чаган <…> ученые обнаружили, возможно, крупнейший в России резерват редкого вымирающего растения — астрагала замечательного (Astragalus admirabilus). <...> Этот редкий вид раньше был зафиксирован всего в трех местах — в Монголии и в России — на хребте Талдуаир и в верховьях реки Саржематы, также на территории Сайлюгемского нацпарка", — говорится в релизе.

Растение обнаружили прошлым летом, сообщить о находке решили только сейчас, в День науки (8 февраля). После анализа данных ученые констатируют: популяция астрагала замечательного "является четвертым когда-либо обнаруженным учеными в России и, возможно, крупнейшим резерватом этого редкого вида растений в нашей стране".
Как заявил научный сотрудник нацпарка, автор исследования Игорь Волков, открытие новой популяции редчайшего вида сделало территорию Сайлюгемского национального парка важнейшим резерватом для его сохранения.
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