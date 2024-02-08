https://ria.ru/20240208/armeniya-1926057862.html

В МИД оценили возможность выхода Армении из ЕЭАС

В МИД оценили возможность выхода Армении из ЕЭАС - РИА Новости, 08.02.2024

В МИД оценили возможность выхода Армении из ЕЭАС

Отказ от членства в Евразийском экономическом союзе был бы невыгоден для Армении, это противоречит ее интересам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T03:28

2024-02-08T03:28

2024-02-08T03:28

армения

россия

александр панкин

никол пашинян

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отказ от членства в Евразийском экономическом союзе был бы невыгоден для Армении, это противоречит ее интересам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин. С 1 января председательство в ЕАЭС перешло от России к Армении. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, республика продолжает развивать взаимодействие в рамках экономического сотрудничества именно в этом контексте, "стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции". По словам Панкина, сотрудничество в рамках ЕАЭС является результативным для Армении, страна за последние несколько лет стала лидером в рамках союза по таким показателям, как рост ВВП, инвестиции в основной капитал, объем выполненных строительных работ и т.д. "Все это во многом стало возможным благодаря единому рынку в рамках союза, свободе перемещения трудовых ресурсов, простоте процедуры открытия предприятий, льготным условиям поставок энергоносителей и так далее. Таким образом, с экономической точки зрения, Еревану членство в союзе, безусловно, выгодно, и отказ от него, на наш взгляд, противоречил бы интересам страны", – сказал дипломат. "Озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном приоритеты созвучны нашим подходам в области интеграционного строительства. Настроены на продуктивное сотрудничество", - добавил он. В начале февраля Пашинян, выступая на заседании Евразийского межправсовета, заявил, что в 2023 году товарооборот Армении со странами ЕАЭС по сравнению с предыдущим годом вырос на 39% и составил порядка 7,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240201/armeniya-1924782896.html

https://ria.ru/20240202/armeniya-1925138465.html

армения

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армения, россия, александр панкин, никол пашинян, евразийский экономический союз