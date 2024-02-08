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В Аргентине представили законопроект, признающий аборт преступлением - РИА Новости, 08.02.2024
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13:23 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/argentina-1926149646.html
В Аргентине представили законопроект, признающий аборт преступлением
В Аргентине представили законопроект, признающий аборт преступлением - РИА Новости, 08.02.2024
В Аргентине представили законопроект, признающий аборт преступлением
Крайне правая либертарианская коалиция "Свобода наступает", которую возглавляет президент Аргентины Хавьер Милей, представила законопроект, запрещающий аборты в РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:23
2024-02-08T13:23
в мире
аргентина
хавьер милей
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Крайне правая либертарианская коалиция "Свобода наступает", которую возглавляет президент Аргентины Хавьер Милей, представила законопроект, запрещающий аборты в стране, пишет газета Nacion и публикует документ. "Шесть депутатов от правящей партии представили в палате депутатов законопроект по отмене закона об абортах, одобренный конгрессом в конце 2020 года", - сообщает издание, отмечая, что в законопроекте аборт определяется как "преступление". Как сообщается, в законопроекте прописаны почти те же наказания за совершение аборта, что существовали в уголовном кодексе страны в 1921 году. "Совершившие аборт будут наказаны лишением свободы или тюремным заключением на срок от одного до четырех лет, если он был произведен с согласия женщины. Максимальный срок наказания будет увеличен до шести лет, если за (абортом) последует смерть женщины", - говорится в законопроекте. Если же аборт осуществляется без согласия женщины, наказание увеличивается - от трех до десяти лет лишения свободы. Если аборт приводит к смерти женщины, тюремный срок возрастет до 15 лет. Законопроект также предлагает наказывать "женщину, которая сама вызывает аборт или дает согласие на то, чтобы кто-то другой сделал его", наказанием в виде тюремного заключения до трех лет. Также в документе упоминаются случаи абортов после изнасилований. Законодатели предложили отменить возможность проведения абортов после изнасилования, поскольку, по их мнению, изнасилование систематически использовалось для оправдания прерывания беременности. Как пишет Nacion, поступают сообщения, что некоторые из подписавших проект депутатов начинают дистанцироваться от него или даже заявляют, что не давали согласия на включение своей подписи. При этом, как утверждает издание, сам Милей не распоряжался представить законопроект, поэтому речь скорее идет об инициативе депутатов. Аборты были легализованы в Аргентине в 2020 году. В ходе президентской гонки 52-летний Милей в своих выступлениях назвал процедуру убийством и призвал вновь запретить прерывание беременности.
https://ria.ru/20240205/premii-1925531380.html
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
В Аргентине представили законопроект, признающий аборт преступлением

Коалиция главы Аргентины представила признающий аборт преступлением законопроект

© iStock.com / shironosovБеременная женщина на УЗИ
Беременная женщина на УЗИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© iStock.com / shironosov
Беременная женщина на УЗИ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Крайне правая либертарианская коалиция "Свобода наступает", которую возглавляет президент Аргентины Хавьер Милей, представила законопроект, запрещающий аборты в стране, пишет газета Nacion и публикует документ.
«
"Шесть депутатов от правящей партии представили в палате депутатов законопроект по отмене закона об абортах, одобренный конгрессом в конце 2020 года", - сообщает издание, отмечая, что в законопроекте аборт определяется как "преступление".
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Как сообщается, в законопроекте прописаны почти те же наказания за совершение аборта, что существовали в уголовном кодексе страны в 1921 году.
"Совершившие аборт будут наказаны лишением свободы или тюремным заключением на срок от одного до четырех лет, если он был произведен с согласия женщины. Максимальный срок наказания будет увеличен до шести лет, если за (абортом) последует смерть женщины", - говорится в законопроекте.
Если же аборт осуществляется без согласия женщины, наказание увеличивается - от трех до десяти лет лишения свободы. Если аборт приводит к смерти женщины, тюремный срок возрастет до 15 лет. Законопроект также предлагает наказывать "женщину, которая сама вызывает аборт или дает согласие на то, чтобы кто-то другой сделал его", наказанием в виде тюремного заключения до трех лет.
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Также в документе упоминаются случаи абортов после изнасилований. Законодатели предложили отменить возможность проведения абортов после изнасилования, поскольку, по их мнению, изнасилование систематически использовалось для оправдания прерывания беременности.
Как пишет Nacion, поступают сообщения, что некоторые из подписавших проект депутатов начинают дистанцироваться от него или даже заявляют, что не давали согласия на включение своей подписи. При этом, как утверждает издание, сам Милей не распоряжался представить законопроект, поэтому речь скорее идет об инициативе депутатов.
Аборты были легализованы в Аргентине в 2020 году. В ходе президентской гонки 52-летний Милей в своих выступлениях назвал процедуру убийством и призвал вновь запретить прерывание беременности.
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