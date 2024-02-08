Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ
Посол: Аргентина не подтверждает планы передать Украине российские вертолеты
Вертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев — РИА Новости. Передача Украине российских вертолетов Ми-171Е аргентинскими властями недопустима, заявил в интервью РИА Новости посол в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
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"Последовательно доводим до них неприемлемость такого шага. Подчеркиваем, что он также шел бы вразрез с сертификатом конечного пользователя, который запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя", — отметил дипломат.
В середине декабря портал Noticias Urbanas сообщил, что Буэнос-Айрес хочет передать Киеву два российских транспортных вертолета.
Посол уточнил, что власти Аргентины не подтверждают сообщения о планируемой передаче Украине российских летательных аппаратов.
"Администрация предыдущего президента Альберто Фернандеса придерживалась твердой позиции о недопустимости любых поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину", — напомнил Феоктистов.
Дипломат добавил, что у Аргентины есть два военно-транспортных вертолета Ми-171Е российского производства. При этом они уже выработали свой ресурс и находятся в разобранном состоянии.
Аргентина получила эти вертолеты в гражданском исполнении в 2011 году. Летательные аппараты активно использовали в Антарктиде, и аргентинцы, по словам Феоктистова, высоко ценили их качество и надежность. Позже власти страны рассматривали возможность приобретения дополнительных машин.