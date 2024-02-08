https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html

Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ

Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ - РИА Новости, 08.02.2024

Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ

Передача Украине российских вертолетов Ми-171Е аргентинскими властями недопустима, заявил в интервью РИА Новости посол в латиноамериканской стране Дмитрий... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:01

2024-02-08T12:01

2024-02-08T18:14

специальная военная операция на украине

аргентина

в мире

украина

дмитрий феоктистов

ми-171

россия

альберто фернандес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916174538_0:366:2730:1902_1920x0_80_0_0_d247e5d4530b0e0174b12c37eb906799.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев — РИА Новости. Передача Украине российских вертолетов Ми-171Е аргентинскими властями недопустима, заявил в интервью РИА Новости посол в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов."Последовательно доводим до них неприемлемость такого шага. Подчеркиваем, что он также шел бы вразрез с сертификатом конечного пользователя, который запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя", — отметил дипломат.Посол уточнил, что власти Аргентины не подтверждают сообщения о планируемой передаче Украине российских летательных аппаратов."Администрация предыдущего президента Альберто Фернандеса придерживалась твердой позиции о недопустимости любых поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину", — напомнил Феоктистов.Дипломат добавил, что у Аргентины есть два военно-транспортных вертолета Ми-171Е российского производства. При этом они уже выработали свой ресурс и находятся в разобранном состоянии.

https://ria.ru/20240206/ekstraditsiya-1925582435.html

https://ria.ru/20231230/pushkov-1919084752.html

аргентина

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аргентина, в мире, украина, дмитрий феоктистов, ми-171, россия, альберто фернандес