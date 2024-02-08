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Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 08.02.2024 (обновлено: 18:14 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html
Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ
Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ - РИА Новости, 08.02.2024
Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ
Передача Украине российских вертолетов Ми-171Е аргентинскими властями недопустима, заявил в интервью РИА Новости посол в латиноамериканской стране Дмитрий... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:01
2024-02-08T18:14
специальная военная операция на украине
аргентина
в мире
украина
дмитрий феоктистов
ми-171
россия
альберто фернандес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев — РИА Новости. Передача Украине российских вертолетов Ми-171Е аргентинскими властями недопустима, заявил в интервью РИА Новости посол в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.&quot;Последовательно доводим до них неприемлемость такого шага. Подчеркиваем, что он также шел бы вразрез с сертификатом конечного пользователя, который запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя&quot;, — отметил дипломат.Посол уточнил, что власти Аргентины не подтверждают сообщения о планируемой передаче Украине российских летательных аппаратов."Администрация предыдущего президента Альберто Фернандеса придерживалась твердой позиции о недопустимости любых поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину", — напомнил Феоктистов.Дипломат добавил, что у Аргентины есть два военно-транспортных вертолета Ми-171Е российского производства. При этом они уже выработали свой ресурс и находятся в разобранном состоянии.
https://ria.ru/20240206/ekstraditsiya-1925582435.html
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аргентина, в мире, украина, дмитрий феоктистов, ми-171, россия, альберто фернандес
Специальная военная операция на Украине, Аргентина, В мире, Украина, Дмитрий Феоктистов, Ми-171, Россия, Альберто Фернандес
Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ

Посол: Аргентина не подтверждает планы передать Украине российские вертолеты

© AFP 2024 / STRВертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине
Вертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AFP 2024 / STR
Вертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев — РИА Новости. Передача Украине российских вертолетов Ми-171Е аргентинскими властями недопустима, заявил в интервью РИА Новости посол в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
«

"Последовательно доводим до них неприемлемость такого шага. Подчеркиваем, что он также шел бы вразрез с сертификатом конечного пользователя, который запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя", — отметил дипломат.

В середине декабря портал Noticias Urbanas сообщил, что Буэнос-Айрес хочет передать Киеву два российских транспортных вертолета.

Посол уточнил, что власти Аргентины не подтверждают сообщения о планируемой передаче Украине российских летательных аппаратов.
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"Администрация предыдущего президента Альберто Фернандеса придерживалась твердой позиции о недопустимости любых поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину", — напомнил Феоктистов.
Дипломат добавил, что у Аргентины есть два военно-транспортных вертолета Ми-171Е российского производства. При этом они уже выработали свой ресурс и находятся в разобранном состоянии.

Аргентина получила эти вертолеты в гражданском исполнении в 2011 году. Летательные аппараты активно использовали в Антарктиде, и аргентинцы, по словам Феоктистова, высоко ценили их качество и надежность. Позже власти страны рассматривали возможность приобретения дополнительных машин.

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Специальная военная операция на УкраинеАргентинаВ миреУкраинаДмитрий ФеоктистовМи-171РоссияАльберто Фернандес
 
 
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