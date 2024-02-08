https://ria.ru/20240208/antarktida-1926211534.html

Ученые подняли из глубин Антарктиды древний лед с уникальными образцами

Ученые подняли из глубин Антарктиды древний лед с уникальными образцами - РИА Новости, 08.02.2024

Ученые подняли из глубин Антарктиды древний лед с уникальными образцами

Российские ученые извлекли из глубин Антарктиды уникальные образцы минеральных включений, которые помогут больше узнать о геологии и, возможно, о... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:25

2024-02-08T16:25

2024-02-08T16:55

наука

антарктида

земля

санкт-петербург

владимир путин

александр макаров

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские ученые извлекли из глубин Антарктиды уникальные образцы минеральных включений, которые помогут больше узнать о геологии и, возможно, о микроорганизмах в районе озера Восток, подо льдами континента, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. "В образцах льда, поднятых с глубины 3538,9 метра, где расположена переходная зона между толщами атмосферного и озерного льда, обнаружено крупное минеральное включение. Его размер составляет три на шесть сантиметров, что превышает все ранее обнаруженные в керне включения подледниковых горных пород и донных осадков озера", — говорится в заявлении.По информации учреждения, за полтора месяца из глубин Центральной Антарктиды удалось поднять на поверхность 76 метров керна льда. В пресс-службе института пояснили РИА Новости, что ученые пока не могут сказать определенно, является ли образец камнем, минералом или чем-то еще. Ответ на этот вопрос смогут дать дальнейшие исследования в лаборатории, когда образец доставят в Санкт-Петербург. По словам директора ААНИИ Александра Макарова, открытие российских полярников позволит лучше понять геологическую структуру Антарктиды. "Изучение минералогического, изотопного и биологического составов найденного включения даст ученым новую информацию о геологическом строении районов Антарктиды, лежащих вверх по течению ледника от озера Восток, а также, возможно, о составе микробиоты подледниковой среды вблизи береговой черты озера Восток", — цитирует пресс-служба руководителя лаборатории изменений климата и окружающей среды Владимира Липенкова. В феврале 2022 года российские полярники извлекли из ледника в Антарктиде ледяной керн возрастом 1,2 миллиона лет, он должен "рассказать" об изменениях климата на Земле со времен мамонтов. Ранее Владимир Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Это первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли. Озеро Восток — крупнейший на планете подледниковый водоем. Оно было открыто в конце XX века в Антарктиде, в районе российской антарктической станции "Восток", в честь которой и получило свое название. Его площадь составляет около 16 тысяч квадратных километров, толщина водного слоя достигает 1200 метров. На протяжении нескольких миллионов лет экосистема озера Восток изолирована от внешнего воздействия под толщей льда на глубине около четырех километров. Первое вскрытие озера состоялось 5 февраля 2012 года. На сегодняшний день это самое малоизученное место на планете.

https://ria.ru/20240128/klimat-1923980267.html

https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html

https://ria.ru/20231129/nauka-1912108108.html

антарктида

земля

санкт-петербург

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антарктида, земля, санкт-петербург, владимир путин, александр макаров